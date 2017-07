Nicola Panico e Sara Affi Fella/ Temptation Island 2017: arriva il tatuaggio d’amore

Nicola Panico e Sara Affi Fella

Nicola Panico e Sara Affi Fella sono sempre più felici e innamorati. Dopo essersi detti addio al termine del falò di confronto di Temptation Island 2017, il calciatore e la sua bellissima fidanzata hanno ricominciato a vedersi e a frequentarsi lontano dalle telecamere scoprendo di essere ancora profondamente innamorati. Sara che aveva deciso di chiudere la relazione dopo cinque anni, infatti, ha scoperto un Nicola diverso ovvero un uomo più romantico, attento e soprattutto totalmente dedito a lei. Con pazienza e tanto corteggiamento, Nicola è così riuscito a recuperare il suo rapporto con Sara. “Nicola si sta comportando in un modo fantastico nei miei confronti. Le rose non me le aveva mai regalate. Quando sono arrivate con quel bigliettino ‘ io a te ci credo’ ho capito subito che era il mio fidanzato e sono rimasta molto contenta”, ha dichiarato la Affi Fella ai microfoni del Vicolo delle News. Nicola e Sara, per suggellare un nuovo inizio, si è anche regalata lo stesso tatuaggio come segno del loro amore.

NICOLA PANICO E SARA AFFI FELLA DOPO TEMPTATION ISLAND 2017

LE PAROLE CONTRO ANDREA MELCHIORRE

Se Nicola Panico, durante i giorni di permanenza nel villaggio di Temptation Island 2017 si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi, Sara Affi Fella ha cercato di conoscere meglio Andrea Melchiorre scatenando così la gelosia del fidanzato. Ai microfoni del Vicolo delle News, però, Nicola assicura di non aver mai avuto dubbi su Sara, convinto che Andrea non le sia mai piaciuto davvero. “Prima ha fatto l’amico con la mia fidanzata, poi ha cercato di conquistarla e poi ha preso il palo da Sara che l’ha mandato a quel paese” – ha dichiarato Panico che ha poi aggiunto – “Non ho mai pensato che potesse piacerle, perché lei non guarda mai un ragazzo che si cura più di lei”. Nessun rancore, però, nei confronti di Andrea Melchiorre la cui presenza, in fondo, è servita a Nicola per capire quanto Sara sia importante per lui.

© Riproduzione Riservata.