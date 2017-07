Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 28 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vuole lottare e non si accontenta di una vita piatta. Ci si sente bene quando si sperimenta. Nella stabilità il segno sta male, magari quando si vive la conquista si sta bene. Si lavora per la ricerca della stabilità che quando arriva poi si butta all'aria. Qualcuno ha buttato all'aria delle situazioni amorose. Ci si sente distratti e innervositi per diversi motivi. Ogni cambiamento comporta stress, ma ogni novità è motivante. Lo Scorpione se ha avuto un problema di salute ora ha il via libera. Chi cambia ruolo o ditta, mansioni, potrà avere delle soddisfazioni. Le stelle non portano l'amore a domicilio, ma chi si offre all'amore avrà qualcosa in più. Per l'Acquario c'è qualcosa di bello nel cielo, un recupero psicofisico che potrebbe riguardare anche il portafogli. Ci sono situazioni difficili da gestire anche nella casa dove potrebbero arrivare delle spese.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Alcuni segni zodiacali si sentiranno né carne né pesce nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Il Toro rifletterà dal punto di vista pratico-economico. Sono giornate importanti per gli incontri e il mese di agosto sarà efficiente per i sentimenti. Una persona Leone potrebbe portare dei problemi. Il Cancro cerca la tranquillità, vuole essere coccolato. Bisogna fare attenzione se c'è stata una problematica nel passato. Si è sofferto dal punto di vista fisico, ma non bisogna rivangare il passato. Conta molto la volontà e se c'è una cosa che fa male è dimenticare ma bisogna farlo. Arriveranno delle conferme ad agosto. Il Sagittario vuole buttare all'aria tutto per andare in vacanza e divertirsi. La giornata di oggi sarà importante per diversi motivi. Si deve viaggiare e stare lontani dai seccatori che dicono sempre di no. Una persona che borbotta come una pila i fagioli non piace proprio.

OROSCOPO DI PAOLO FOX IN PILLOLE

Torna anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia vive un momento interessante in amore con la presenza nel segno di Venere, questo porterà a vivere un agosto pieno di soddisfazioni. Lo Scorpione ha avuto dei problemi di salute nell'ultimo periodo e ora può tirarsi su finalmente lasciandosi tutto alle spalle. L'Acquario vive un cielo molto interessante che può regalare anche un recupero psicofisico. I Pesci invece con un cielo fertile possono pensare di avere un figlio oppure di portare avanti una relazione. Il Sagittario non si sente stabile e cerca tranquillità, in questo momento si vorrebbe buttare tutto alle spalle per vivere un periodo di vacanza. Il Cancro ha bisogno delle coccole del partner per uscire da un momento in cui non si sente affatto tranquillo. Sarà importante recuperare anche le energie per un autunno impegnativo.

