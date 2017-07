QUELLA SPORCA ULTIMA META / Su La7 il film sportivo diretto da Robert Aldrich (28 luglio 2017)

Il film in onda su La7

Quella sporca ultima meta è il film in onda queto pomeriggio su La7 alle ore 14.20. E’ una pellicola di genere sportivo-commedia uscita nel 1974 per la regia di Robert Aldrich. La versione originale del film è in lingua inglese, il titolo è "The Longest Yard". Tra gli interpreti principali ci sono Burt Reynolds, James Hampton, Ed Lauter, Eddie Albert e Michael Conrad. L'attore canadese Albert S. Ruddy ha firmato il soggetto del film ed è stato anche il produttore della pellicola. La distribuzione del film nelle sale cinema italiane è stata curata dalla Paramount Home Entertainment.

QUELLA SPORCA ULTIMA META, LA TRAMA

Paul Crewe (Burt Reynolds) è stato un campione di rugby ma ora sta vivendo una vera crisi esistenziale. Spesso si attacca alla bottiglia e un giorno finisce in carcere per aver portato via e distrutto l'auto della fidanzata mentre era ubriaco. Paul è tormentato da un rimorso: ha fatto perdere la sua squadra in cambio di danaro. Conoscendo la sua carriera di sportivo professionista, il direttore della prigione gli chiede di allenare la squadra delle sue guardie carcerarie ma, incomprensibilmente, Crewe non accetta l'incarico. Il direttore è molto risentito, non si aspettava un rifiuto così categorico da parte di Paul e quindi, per ritorsione nei suoi confronti, peggiora la sua condizione di prigioniero. La vita in carcere è diventata veramente difficile ed insopportabile, per cui Crewe decide di formare una squadra composta soltanto da detenuti. L'intenzione di Paul è quella di arrivare a disputare una partita contro la squadra formata dai sorveglianti carcerari. La possibilità di vincere il match è veramente lontana, considerato che la squadra avversaria si allena da molto tempo ed è formata da giocatori tutti in perfetta forma fisica; il team dei detenuti, invece, non sa neanche lontanamente cosa significhi la disciplina e il gioco di squadra. Nonostante le difficoltà e le previsioni avverse, Paul insegna ai suoi uomini le dinamiche del gioco e l'importanza di lavorare in gruppo. Arriva il giorno della partita e gli uomini di Crewe, ricordando gli insegnamenti del loro allenatore, giocano alla grande mettendo in difficoltà gli increduli avversari. Il direttore del carcere, che non ammette una eventuale sconfitta della sua squadra, ricorre a tutte le scorrettezze possibili, addirittura ordina a Paul di fingere un infortunio sul campo. Inizialmente l'uomo sembra deciso a subire lo sporco ricatto ma poi, per principio e per orgoglio, cambia idea e incita i suoi giocatori fino a vincere la partita e a godere la soddisfazione della vittoria.

