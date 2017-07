ROSEWOOD / Anticipazioni puntata 28 luglio, Rai 2: lo stato di salute di Rosie preoccupa Pippy

Rosewood su Rai Due

Il processo che vedrà Rosewood e suo padre contrapposti come periti della difesa e dell'accusa in un vecchio caso di omicidio, segnerà ulteriormente l'equilibrio già precario della famiglia, che come abbiamo scoperto è stata segnata dal divorzio fra Donna e Mr Beaumont. In questa vicenda, oltre a Rosie, anche sua sorella Pippy ha dimostrato di essere una donna forte, diventando in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per la sua famiglia. Nel corso del processo, però, la donna verrà tirata in ballo dall'accusa, che le chiederà di mettersi contro suo padre per supportare la tesi di suo fratello. Quale sarà la decisione di Pippy? Possiamo anticipare che la sua scelta minerà, ancora una volta, le già fragili fondamenta della sua famiglia. A preoccuparla maggiormente, però, sarà lo stato di salute di Rosie, che a causa del dibattimento potrebbe risentire dello stress, manifestando nuovi problemi cardiaci. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

ROSEWOOD, ANTICIPAZIONI 28 LUGLIO

ROSIE INCONTRA SUO PADRE... IN TRIBUNALE

Anche questa sera l'anatomopatologo Beamount Rosewood dovrà vedersela con due casi molto complicati. I primo, narrato nell'episodio dal titolo "Vecchi conflitti", si concentrerà in particolar modo sul difficile rapporto fra il protagonista e suo padre. La situazione fra i due, infatti, è particolarmente delicata e tutto si complicherà quando entrambi verranno chiamati a testimoniare in tribunale in veste di esperti, uno per l'accusa e l'altro per la difesa. Le loro strade si incroceranno nuovamente a causa di Anton Monroe, un surfista che aveva avanti a sé una carriera brillante, spazzata via da una notte di eccessi con l'alcol. In seguito al suo risveglio, il campione ha manifestato un'amnesia sulla notte precedente, cosa che non gli ha consentito di mettere a fuoco ciò che era successo. Quando i primi ricordi sono riaffiorati, Monroe ha ricordato di aver litigato con il suo allenatore di nuoto, che a quanto pare era sul punto di sostituirlo. In seguito alla morte del surfista, però, il padre di Beaumont si è rifiutato di assumere il caso.

BUTTERS BUSSA ALLA PORTA DI HORNSTOCK

Nel secondo episodio della serata (l'ottavo della prima stagione), dal titolo "Legami di sangue", Hornstock assegnerà a Villa e Rosewood il caso di Bridgewater, una indagine che prenderà a cuore soprattutto a causa Butters, un suo vecchi amico. Floyd Butters, ex partner del capitano Hornstock, ha infatti bisogno di aiuto per risolvere uno dei suoi casi che lo vede a un passo dal catturare Marlan Guzman, un pericoloso ladro che nessuno è riuscito mai a fermare. A quanto pare, però, Butters dà la caccia al malvivente non per assicurarlo alla giustizia in seguito alle sue tante malefatte, ma per una questione personale, in quanto ha ucciso un uomo di nome Tex Bridgewater. La vittima non era per Butters quello che può definirsi un "amico", ma oggi il cacciatore di teste vuole rendergli giustizia per una sorta di codice personale. Villa, però, in un primo momento cercherà di ignorare l'ordine del suo superiore, a cosa è dovuto il suo rifiuto?

