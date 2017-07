STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Mum's list - La scelta di Kate e Fantozzi alla riscossa (28 luglio)

La programmazione tv Mediaset di oggi

La prima serata delle reti Mediaset di venerdì 28 luglio 2017 sarà animata da tanti tipi di programmi diversi. dai film ai telefilm, alle repliche di vecchie trasmissioni fino ai cartoni animati per i più piccoli. Apre le danze Canale Cinque con un film drammatico in prima visione televisiva, Mum's list - La scelta di Kate (2016). La pellicola racconta la struggente storia di una madre di due figli che scopre di essere affetta da un male incurabile e decide così di impiegare il suo tempo a scrivere ai suoi figli una lista che potranno usare quando lei non ci sarà più. A seguire, in seconda serata, va in onda #Estate, il programma condotto da Alfonso Signorini che racconta i gossip sui vip paparazzati nelle località turistiche. Italia Uno omaggia la memoria del grande Paolo Villaggio recentemente scomparso riproponendo uno dei film del ciclo dedicato al ragionier Fantozzi. Stasera va in onda Fantozzi alla riscossa (1990) che racconta le vicissitudini del ragionier Ugo e della sua strampalata famiglia. In seconda serata è la volta di un nuovo episodio del telefilm The transporter. Rete Quattro racconta storie di casi irrisolti e fatti di cronaca in Il terzo indizio, condotto da barbara De Rossi, che ripercorre con indizi e prove alcuni dei delitti e dei misfatti italiani più inquietanti degli ultimi anni. A seguire va in onda, per il ciclo I Bellissimi di Rete Quattro, il film thriller Lantana (2001) in cui un detective viene chiamato ad indagare su alcune coppie ma finisce per essere irretito in un gioco pericoloso.



Molto interessante è anche la proposta delle altre reti Mediaset. La 5, Iris e Italia 2 propongono tre film di genere diverso. Troviamo una commedia leggera su La 5 intitolata Tammy (2014) che racconta di nonna e nipote che vanno in vacanza alle cascate del Niagara e ne combinano di tutti i colori. Si passa al genere drammatico su Iris, dove per il ciclo Prova d'attore viene trasmesso il film L'anno del dragone (Year of the dragon, 1005) con Mickey Rourke che interpreta un reduce del Vietnam deciso a fare vendetta della sconfitta subita dagli Americani. Italia 2 invece propone il thriller Open water (2003), ispirato ad una storia vera. due sub vengono abbandonati per errore in mezzo all'Oceano e devono fronteggiare un gruppo di squali minacciosi. Mediaset Extra manda in onda le repliche del programma musicale condotto da Enrico Papi Sarabanda mentre su Boing i più piccoli possono seguire i divertenti cartoni animati dei Teen Titans. Infine su Top Crime vanno in onda le repliche del telefilm poliziesco I delitti del lago.

