STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Petrolio, Rosewood, La grande storia (venerdì 28 luglio 2017)

La programmazione Rai di oggi

La prima serata di venerdì 28 luglio 2017 delle reti Rai si apre all'insegna dell'informazione e dell'approfondimento, decisamente in controtendenza con la programmazione estiva. Nel palinsesto è previsto un solo film e diverse nuove puntata di serie tv. Rai Uno propone alle 21:30 una puntata speciale di Petrolio, il programma condotto da Duilio Giammaria alla ricerca delle tante ricchezze nascoste della penisola italiana. Il titolo scelto per stasera è Il petrolio nel golfo e si parlerà del golfo di Napoli e delle sue innumerevoli bellezze paesaggistiche e architettoniche. A seguire l'informazione flash del TG1. Rai Due invece pensa agli affezionati telespettatori del telefilm Rosewood, di produzione statunitense e giunto alla seconda stagione. Il protagonista è un anatomopatologo che deve confrontarsi con casi intriganti e misteriosi; stasera va in onda l'episodio 7 della prima stagione Vecchi conflitti. In seconda serata, alle ore 22:00, va in onda il film tv Legami di sangue (Deadfall, 2012), un thriller in cui si racconta di due fratelli fuggiaschi dopo una rapina. Su Rai Tre va in onda una nuova puntata di La grande storia con ‘’Reliquie’’, ‘’La Sacra Sindone’’ e un reportage alla scoperta di Fatima, che racconta la storia delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli tra i quali vi era la bambina che poi diventò Suor Lucia, che confidò al papa il terzo segreto rivelatole da Maria e mai svelato. Subito dopo va in onda il notiziario regionale.



L'unico film cinematografico in programmazione sulle reti Rai per la prima serata di venerdì 28 luglio va in onda su Rai Movie. Si tratta di una commedia italiana diretta da Ferzan Ozpetek nel 2010, il cui titolo è Mine vaganti. Nel cast ci sono Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci, Alessandro Preziosi e Lunetta Savino. Il film vinse due David di Donatello e cinque Nastri d'Argento. Si tratta di una divertente storia che tratta con leggerezza e ironia il tema dell'omofobia. Su Rai 4 invece è previsto un nuovo episodio di CSI: Cyber, il telefilm poliziesco nato come spin off di CSI: Scena del crimine in cui si racconta di un gruppo di agenti dell'FBI che indagano sul dark web e i misfatti ad esso collegati. Su Rai 5 è invece in programmazione il documentario The story of film, in cui si ripercorrono le fasi più salienti della storia della cinematografia anche attraverso le sue star più celebri. Da ultimo Rai Premium manda in onda le repliche di una fiction italiana già trasmessa nel 2015 su Rai Uno, È arrivata la felicità , di cui è protagonista Claudia Pandolfi insieme e Claudio Santamaria. I due interpretano Angelica e Orlando, che si incontrano alla vigilia del matrimonio di lei ma finiscono per innamorarsi.

PROGRAMMI TV RAI:

Rai Uno, ore 21:30, Petrolio, programma di attualità

Rai Uno, ore 23:34, TG1 60 secondi, news

Rai Due, ore 21:15, Rosewood, telefilm

Rai Due, ore 22:00, Legami di sangue, film thriller

Rai Tre, ore 21:15, La grande storia, documentario

Rai Tre, ore 23:30, TGRegione, news

Rai 4, ore 21:05, CSI: Cyber, telefilm poliziesco

Rai 5, ore 21:05, The story of film, documentario

Rai Movie, ore 21:15, Mine vaganti, film commedia

Rai Premium, ore 21.20, È arrivata la felicità, fiction

