STEFANO DE MARTINO/ Nessun flirt con Elodie Di Patrizi? Le spiegazioni non convincono (oggi, 28 luglio)

LE SPIEGAZIONI NON CONVINCONO

Stefano De Martino continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del gossip estivo: nel corso delle ultime settimane, il ballerino è stato infatti associato dal punto di vista sentimentale alle ex Emma Marrone e Belen Rodriguez, a varie modelle o blogger ma è soprattutto la recente pista che lo porta ad Elodie Di Patrizi ad essere ancora calda. La coppia è stata fotografata dal settimanale Chi, mentre si trovava a Bergamo in occasione di un set fotografico. I due amici erano seduti a bere un caffè ma ai paparazzi non è sfuggita qualche carezza di troppo, anche se poi prontamente smentita dai due diretti interessati. Eppure, i più scettici continuano a non credere che si sia trattato soltanto di un casuale incontro tra colleghi. Il tempismo dell'uscita di questi scatti non sembra infatti casuale: la Di Patrizi solo qualche giorno fa ha annunciato le ragioni della fine della sua collaborazione con Emma Marrone e soprattutto ha ufficializzato la rottura con Lele Esposito. E se ora per lei fosse arrivato il momento di un nuovo amore?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: INTANTO AD IBIZA...

Mentre il gossip impazza, Stefano De Martino sembra non curarsene andando avanti con le sue vacanze ad Ibiza. Solo qualche giorno fa era stato fotografato insieme ad alcuni compagni di avventura nell'assolata isola delle Baleari ma ora il ballerino è tornato alle sue vecchie abitudini: forse complice qualche critica di troppo sugli eccessi di un padre o forse per la fine di quei giorni spensierati, nel suo profilo Instagram non ci sono tracce nè di bagordi né tanto meno di divertenti amici. Il napoletano preferisce pubblicare nuovamente foto nelle quali appare da solo, non rinunciando a qualche pubblicità non più occulta (anche lui fa attenzione, come la sua ex moglie Belen Rodriguez, a segnalare uno degli hashtag consigliati dall'Antitrust). E come sempre non mancano i commenti delle fedeli sostenitrici del napoletano, non sempre interessate ai prodotti da lui pubblicizzati... (clicca qui per vedere l'ultima foto pubblicata su Instagram e leggere i commenti dei fan).

