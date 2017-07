TAMMY / Su La5 il film diretto da Ben Falcone con Melissa McCarthy (28 luglio 2017)

Tammy, Il film in onda su La5

Su La5 nella prima serata di oggi, venerdì 28 luglio alle ore 21.20 andrà in onda Tammy, pellicola del 2014 girata da Ben Falcone, al suo esordio assoluto in questo film dietro la cineprese, in coppia in produzione con la moglie ed attrice Melissa McCarthy, che ha curato anche la sceneggiatura della pellicola. Il cast del film, una vera e propria parata di stelle di Hollywood, è composto dalla stessa Melissa McCarthy nel ruolo della protagonista Tammy, da Susan Sarandon nella parte di Pearl, da Sandra Oh nel ruolo di Susan, da Dan Aykroyd nel ruolo Dan mentre Toni Collette interpreta Missi. Nat Faxon è: Greg, Mark Duplass è Bobby, Kathy Bates interpreta Leanor, Gary Cole è Earl, Allison Janney interpreta Deb mentre il regista Ben Falcone si è ritagliato la parte di Keith.

TAMMY, LA TRAMA

Tammy è la protagonista del film, una donna che si ritrova improvvisamente a fare i conti con la sua vita e con tutto ciò che le sta andando storto: scoprire il marito con un'amante ne segna la fine del suo matrimonio, evento al quale si aggiunge la perdita del lavoro ed anche un guasto all'automobile che le impedisce di andarsene da sola. Alla fine Tammy decide di rivolgersi alla nonna Pearl, una donna che ha sempre rappresentato l'unico punto di riferimento certo della sua vita, e partire con lei per un lungo viaggio verso le Cascate del Niagara. Non si tratta forse della fuga catartica che Tammy avrebbe voluto mettere in atto per dare una svolta alla sua vita, ma la presenza al suo fianco della saggia nonna le permetterà di definire le sue priorità ed il viaggio, sulla carta estremamente ordinaria, si rivelerà una vera e propria avventura di redenzione. Proprio la stravagante e imprevedibile nonna si rivelerà l'appoggio di cui Tammy avrà bisogno per ripartire con fiducia nella propria vita, dimenticando il passato e dimostrando di poter essere felice anche vivendo in maniera indipendente. E così tra qualche imprevisto di troppo, il viaggio rappresenterà una vera svolta nella vita di Tammy.

