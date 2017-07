TECHETECHETÈ/ Anticipazioni, "La libertà di ridere”: Paolo Villaggio, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e...

Techetechetè, il logo dell'edizione 2017

LA PUNTATA DI OGGI

C'è "Libertà di ridere" nella puntata di oggi di Techetechetè. Gianni Agus, Paolo Villaggio, Gino Bramieri, Enrico Simonetti, Aldo Fabrizi, Giorgio Panariello, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia sono solo alcuni tra i comici che hanno fatto divertire il pubblico televisivo tra gli anni Sessanta e i primi anni Duemila. Anche in ambito musicale le risate non sono mancate: si pensi al romano Lando Fiorini con la sua Ammazzate oh, o al genio Giorgio Gaber, che nel 1967 cantava La libertà di ridere (I bambini chiedono / gli uomini sperano / i partiti promettono e / i preti i preti pregano. / Lei che serio se ne sta / lei forse non lo sa che c’è / la libertà di ridere / di tutto ciò che vuoi / la libertà di ridere / anche di quello che non hai). Altri tempi, quando la musica non era solo Sole, cuore e amore. Degni di nota anche Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e via così, con Pupo, Walter Chiari, Aurelio Fierro, Gigi Proietti ed Enrico Brignano. Tra i nomi illustri della puntata compare anche quello di Ornella Vanoni, che (auto)ironica, si sa, non lo è mai stata. Risale a pochi mesi fa la sua amichevole disputa con Virginia Raffaele, di cui non gradì l'imitazione ("Guarda che mica ho fatto l’amore con tutti quelli lì, sai?").

IL PROGRAMMA

Techetechetè è un programma televisivo di genere montaggio-videoframmenti in onda nell'access prime time di Rai 1. Il sottotitolo dell'edizione 2017 è Il meglio della tv. Le puntate (a eccezione di quelle del mercoledì e del venerdì) sono tutte dedicate a tre personaggi che hanno saputo distinguersi nel contesto televisivo-musicale dello scorso secolo e del primo decennio del nuovo millennio. Nel caso specifico di stasera 28 luglio, la puntata è interamente dedicata agli artisti della risata: da Aldo Fabrizi a Paolo Villaggio, da Giorgio Panariello a Lando Fiorini, sono tanti i cantanti e i canzonieri che si sono guadagnati un posto d'onore nel cuore di almeno tre generazioni di italiani.

