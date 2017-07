TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni: Selvaggia e Francesco, amore al capolinea?

Temptation Island 2017 - Selvaggia e Francesco

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo formano una delle coppie più in crisi di Temptation Island 2017. Nonostante una relazione di cinque anni, una convivenza e una vita in simbiosi, Selvaggia e Francesco sono entrati in crisi sin dalla prima puntata. Il personal trainer di Roma, nel suo villaggio, si è subito legato alla tentatrice Desirèe Maldera che sta cercando di farlo capitolare. Dall’altra parte, invece, Selvaggia ha cercato sin dal primo giorno di divertirsi senza superare il limite. La Roma ha versato fiumi di lacrime in queste settimane. In particolare, nell’ultima puntata trasmessa, Selvaggia non ha nascosto la sua delusione nel vedere Francesco flirtare con la single Desirèe. Contrariamente a Selvaggia che ha preferito non fare il weekend, Chiofalo si è lasciato andare con la Maldera. Nel vedere le lacrime della fidanzata, però, si è reso conto di aver sbagliato promettendo davanti alle telecamere di voler riconquistare il cuore della fidanzata. Per scoprire se ci riuscirà, sarà necessario aspettare l’ultima puntata ma dai social non arrivano indizi incoraggianti.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS

SELVAGGIA E FRANCESCO SI SONO LASCIATI?

Le registrazioni di Temptation Island 2017 sono finite da un bel po’. Tutti i protagonisti sono tornati sui social cercando di non svelare troppe anticipazioni. Tuttavia, nelle ultime ore, Francesco, stanco di essere criticato e di essere accusato di aver parlato male della fidanzata dandole della “mantenuta” ha deciso di sfogarsi. “Prima cosa io non rinfaccio nulla… Rifarei per lei tutto quello che ho fatto in passato senza pentirmi. Io ho semplicemente precisato la situazione nel momento in cui lei dice che lavora per me senza percepire stipendio dimenticandosi di specificare che la mantengo in tutto e per tutto da cinque anni” – sbotta Francesco che poi continua così – “Ci tengo a precisare che quando Selvaggia dichiara di lavorare per me, il suo orario lavorativo è di massimo otto ore lavorative. Scusatemi, ma dopo aver provveduto a tutte le sue spese per anni, sentire lei che dice che io la faccio lavorare senza darle lo stipendio mi fa capire che è una persona ingrata e che non merita nulla di quello che ho fatto per lei”. Parole durissime, quelle scritte da Francesco e che non lasciano presagire nulla di buono. Cliccate qui per leggere tutto.

© Riproduzione Riservata.