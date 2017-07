TEMPTATION ISLAND VIP / Solo un’idea? Il programma dell’amore resta nella sua forma originale

Temptation Island

Temptation Island, negli ultimi quattro anni, si è imposto come il programma più visto dell’estate. Il reality, condotto in modo semplice e lineare da Filippo Bisciglia, perfettamente a suo agio nei panni di padrone di casa, è riuscito a conquistare i telespettatori che, ogni anno, si affezionano alle coppie che decidono di mettere in gioco il proprio rapporto. Nel corso delle quattro edizioni, sono stati tanti i protagonisti che, con Temptation Island, hanno capito di volere una vita insieme al proprio partner o di continuare a camminare con le proprie gambe. A piacere al pubblico sono state soprattutto le coppie normali ovvero quelle sconosciute che, con le loro storie, hanno incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Motivo che ha spinto la produzione a puntare sempre di più sulle coppie normali al punto che, nell’edizione in corso, l’unica coppia nota era quella di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Da qualche giorno, però, si parla di un Temptation Island Vip a cui starebbe pensando Maria De Filippi. Cosa c’è di concreto in tale indiscrezione?

TEMPTATION ISLAND VIP: MARIA DE FILIPPI CI PENSA

SOLO UN’IDEA?

A sganciare la bomba è stato il settimanale Chi che, nel numero in edicola, ha dedicato la copertina a Maria De Filippi elencando i vari impegni professionali della conduttrice. Secondo quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, la De Filippi starebbe pensando un’edizione vip di Temptation Island per la prossima stagione televisiva. Secondo Tv.Blog, tuttavia, non ci sarebbe nulla di concreto e, al momento, si tratterebbe solo di un’idea. La produzione, infatti, prima di stravolgere un format che piace e che, nel corso del tempo, ha trovato una propria dimensione, ci penserà su ancora un po’. TvBlog, inoltre, sostiene che più che un’edizione vip di Temptation Island, sarebbe più plausibile pensare a nuove edizioni, trasmesse anche in altri periodi dell’anno.

© Riproduzione Riservata.