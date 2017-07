THE BLACKLIST 4/ Anticipazioni puntata 28 luglio: tutta la verità su Red? (finale di stagione)

The Blacklist 4, in prima Tv assoluta su Fox Crime

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 28 luglio 2017, andrà in onda l'ultima puntata di The Blacklist 4, in prima Tv assoluta. L'episodio sarà il 22esimo, dal titolo "Mr. Kaplan: Conclusione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Mr Kaplan (Susan Blommaert) inizia a svuotare i fondi di Red (James Spader), spingendolo ad un contrasto con un collaboratore importante. Il blacklister riceve in seguito diverse telefonate dei suoi fedelissimi, arrabbiati per diverse mancanze e decidono di abbandonarlo. Intanto, Mr Kaplan accende un conto a proprio nome grazie ai soldi sottratti a Red. Aram (Amir Arison) invece riceve un mandato di comparizione in tribunale: dovrà testimoniare contro il blacklister. Grazie alla sua influenza, Mr Kaplan ha infatti ottenuto un accordo con i federali, in modo che il blacklister venga incastrato per i suoi crimini. Dopo aver ricevuto una soffiata da uno dei suoi uomini migliori, Red scopre che Abe (Thomas Philip O'Neill) gli sta sottraendo mille dollari a settimana per pagare l'amante e dopo avergli sparato, gli impone di rivelargli dove Mr Kaplan sta nascondendo i suoi soldi. Spunta così il nome di Mario Dixon (Aldis Hodge), un uomo di fiducia di Mr Kaplan. Grazie a Mario, la donna riesce infatti a prelevare un uomo che possa portarla ad incastrare Red, mentre Aram viene accusato di aver collaborato a nascondere i crimini del blacklister. Gli viene offerta infine l'immunità per testimoniare contro tutta la squadra ed anche se si rifiuta di farlo, viene avvisato che non potrà appellarsi al quinto emendamento. Julian Gale (Enrique Murciano) intende infatti mettere sotto torchio la task force solo per mettere agli arresti Red, ma Cooper ed il resto della squadra sono sicuri che non ci siano prove a loro carico. Grazie all'aiuto di Liz (Megan Boone), la task force ha un quadro completo delle ultime azioni di Mr Kaplan e decidono di mettere sotto torchio il fratello di Mario, Dino (Josh Bonzie), che si trova in prigione. Nel frattempo, Mr Kaplan si informa con Julian sull'evoluzione del caso e gli rivela di essere pronta a testimoniare pur di fornire un collegamento fra Red e la task force. Liz e Samar (Mozhan Marnò) invece rintracciano Mario Dixon, che ha appena sottratto un fascicolo da una biblioteca, ma l'uomo riesce a fuggire grazie ad una moto presente nel retro del furgone. Dopo un confronto con Mario, Red raggiunge la casa del nonno di Liz e preleva una valigia, rivelandogli che è ancora viva. Grazie ad uno stratagemma, Red riesce a ritrovarsi faccia a faccia con Mr Kaplan e dopo aver ucciso i suoi uomini, le propone di trasferirsi in un'isola di sua proprietà dove vivere fino al resto dei suoi giorni. Kate tuttavia si rifiuta e Julian piomba sul posto per arrestare Red, ma riesce a fuggire. Mr Kaplan invece rimane sul posto e decide di diventare il super testimone del federale, ottenendo in cambio l'immunità

THE BLACKLIST 4, ANTICIPAZIONI DEL 28 LUGLIO 2017, EPISODIO 22 "MR. KAPLAN: CONCLUSIONE"

- Mr Kaplan accetta di testimoniare contro Red, mentre quest'ultimo cerca di rintracciare Prescott, in possesso del corpo di Reven Wright. Aram testimonia, ma si dichiara orgoglioso di lavorare al fianco di Red, che invece viene arrestato per non aver rilasciato la propria deposizione. Samar intanto scopre che la fidanzata di Aram, Janet, ha testimoniato ed ha fatto il nome dell'informatico. Cooper invece dà ai laboratori un campione del DNA di Red per scoprire se è davvero il padre di Liz. Il proiettile usato per uccidere Reven viene poi usato per costringere la Hitchin a far cambiare opinione al Gran Giurì, cosa che riesce a fare grazie ad una scusa ed all'intervento dell'NSA. Anche Liz si mette all'opera e contatta direttamente Mr Kaplan per convincerla a desistere, ma prima che la donna possa rivelare la verità sul blacklister, gli uomini di Red la circondano. Più tardi, Liz si trova di fronte al motivo dell'intervento di Red contro Mr Kaplan: è suo padre. Tom invece ottiene in consegna una valigia con all'interno uno scheletro, forse i resti di Katarina Rostova. Red però è intenzionato a trovare la valigia, sicuro che Liz possa scoprire una verità troppo scomoda.

