The Blacklist 5/ Ci sarà la quinta stagione? Anticipazioni e news: Reddington è pronto a colpire ancora

Dopo qualche piccolo tentennamento alla fine Red Reddington l'ha spuntata ancora: The Blacklist 5 ci sarà. La serie ha ottenuto una quinta stagione che ci porterà proprio dopo il finale della quarta in onda questa sera, in prima tv, su Fox Crime di Sky. La serie thriller, ideata e co-prodotta da Jon Bokenkamp, John Davis, John Eisendrath e John Fox, avrà nuovi episodi e, in particolare, arriverà al cospetto del numero 100 che, sicuramente, potrebbe regalare importanti colpi di scena ai fan della serie. La nuova stagione sarà composta da 22 episodi e non ci dovrebbero essere stravolgimenti nel cast di cui faranno parte ancora James Spader, Megan Boone, Ryan Eggold, Harry Lennix e Diego Klattenhoff.

Dovremo attendere il prossimo 4 ottobre per vedere i nuovi episodi di The Blacklist 5 anche se qualcosa all'interno del cast potrebbe cambiare. A quanto pare, la bella Megan Boone non ha trovato di buon gusto il lancio della nuova stagione fatto da NBC. La rete ha punto tutto su James Spader al grido di "Sta tornando più determinato che mai" escludendo di fatto la protagonista femminile. La Boone non è rimasta di certo a guardare e ha usato i social per far sentire la sua voce e lanciare una frecciatina alla rete al grido di#womeninfilm "Lei sta tornando ed è più determinata che mai". A quanto pare la guerra è già iniziata, a prescindere dalla famosa lista su cui l'FBI continuerà ad indagare almeno per un'altra stagione.

