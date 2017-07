UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Andrea Melchiorre e Giulia Latini, flirt in corso? (Trono classico)

Andrea Melchiorre di Uomini e Donne

Andrea Melchiorre e Giulia Latini: spunta la coppia che non ti aspetti. Entrambi bellissimi e single, formerebbero una coppia meravigliosa e i fans, di fronte ai tanti indizi che circolano sui social, hanno già cominciato a fantastica. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne? A spiegare tutto notando una vicinanza sospetta dei due è il Vicolo delle News che ha elencato una serie di indizi che confermerebbero l’esistenza di un’amicizia particolare tra i due. Andrea Melchiorre e Giulia Latini fanno parte della stessa agenzia di spettacolo. I due, tuttavia, oltre a vedersi per motivi professionali, trascorrono molto tempo insieme. Entrambi, infatti, alcune settimane fa, hanno partecipato ad un matrimonio in Puglia mostrandosi molto affiatati. Come se non bastasse, l’indizio che conferma il rapporto speciale che sta nascendo tra i due arriva da Instagram. Qualche tempo fa, Andrea ha cominciato a seguire Giulia mentre la Latini, dopo aver aspettato un po’, ha lasciato il suo click ad Andrea ieri. Un gesto innocente che, però, secondo i fans, rappresenta la prova finale di un rapporto che potrebbe nascondere qualcosa in più di una semplice amicizia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

ANDREA MELCHIORRE E GIULIA LATINI, TUTTI I GOSSIP

Andrea Melchiorre e Giulia Latini sono due dei protagonisti più amati della storia del trono classico di Uomini e Donne. Andrea è l’ex corteggiatore di Valentina Dallari e ha appena partecipato a Temptation Island 2017 dove ha tentato di conquistare la bellissima Sara Affi Fella che, tuttavia, dopo aver lasciato il programma da sola, è tornata dal suo fidanzato Nicola Panico. Andrea, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, è diventato sempre più popolare affermandosi anche come fashion blogger e modello. Pochi mesi fa, il suo nome è stato accostato a quello di Martina Luchena. I due, lavorando per la stessa agenzia, hanno partecipato insieme a numerosi servizi fotografici. L’intesa che hanno mostrato dentro e fuori dal set aveva fatto pensare all’inizio di una storia tra i due che, però, non è mai decollata. Giulia Latini, invece, è l’ex corteggiatrice di Luca Onestini. Considerata sin dall’inizio la grande favorita, è stata battuta da Soleil Sorgè con cui Luca è ancora felicemente fidanzato. Dopo l’avventura nel programma, Giulia si è avvicinata tantissimo a Mattia Marciano al punto che i fans avevano ipotizzato l’esistenza di un flirt. Anche tra i due, però, c’è solo uno splendido rapporto d’amicizia. I nomi d Andrea e Giulia, inoltre, sono stati inseriti tra quelli dei probabili nuovi tronisti di Uomini e Donne. Il rapporto speciale che sta nascendo tra i due, tuttavia, potrebbe cambiare le carte in tavola.

