UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Tina Cipollari, la crisi con Chicco Nalli è vera (Trono Over)

Tina Cipollari, opinionista a Uomini e Donne e Chicco Nalli

La notizia era nell’aria da diverso tempo ma stavolta è tutto vero. Tina Cipollari e Chicco Nalli sono in crisi e trascorreranno le vacanze estive separati. Ad annunciarlo è stata la bionda opinionista di Uomini e Donne che, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha parlato per la prima volta del suo matrimonio. In tutti questi anni, Tina Cipollari ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata da ogni gossip. Nel corso della stagione del trono over, durante le pesanti discussioni con Gemma Galgani, si è sempre infuriata di fronte ad insinuazioni sul suo privato. Quello di Tina Cipollari è stato sin dall’inizio un amore grande e passionale. Tina e Chicco, dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, hanno deciso di mettere su famiglia. La coppia, infatti, ha tre figli maschi che rappresentano la vera ricchezza di entrambi. Il loro rapporto è stato poi coronato con il matrimonio che ora, purtroppo, comincia a scricchiolare. Quali sono, tuttavia, i motivi che hanno spinto a Cipollari e l’hair stylist a prendersi una pausa di riflessione? Al momento non è dato saperlo.

LE CONFESSIONI DI TINA CIPOLLARI

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Tina Cipollari ha parlato per la prima volta del suo rapporto di coppia senza, tuttavia, svelare i motivi della crisi matrimoniale. “Ho quattro figli, visto che mio marito è il più bambino di tutti: quell’uomo non è mai cresciuto! È veramente faticoso e ogni tanto ho bisogno di starmene da sola” – ha dichiarato la bionda opinionista che poi ha svelato i suoi progetti per le vacanze – “Prima mi concedo una decina di giorni tutta sola e poi porto i miei figli a fare una crociera”. La Cipollari, poi, ha parlato del Chicco padre, molto morbido ma sicuramente uno dei migliori: “Devo essere per forza una madre severa. Il padre gliele dà tutte vinte e quindi sono io quella che fa rispettare le regole” – ha spiegato Tina che ha poi concluso così – “Devo riconoscere che come padre è fantastico. Mi dà una grande mano andando a riprendere i ragazzi a scuola e si alterna nell’accompagnarli a fare attività sportiva. Come marito, invece, è proprio una tragedia”.

