Un posto al sole: Roberto si consola con un'altra donna? (Anticipazioni puntata 28 luglio)

Un posto al sole

UNA NUOVA AMANTE PER ROBERTO?

Rai 3 trasmetterà oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, nella quale troveremo la conferma sui problemi tra Matteo e Marina. Nonostante la coppia sia molto innamorata, non ha potuto negare le proprie diversità nello stile di vita. Soprattutto Serra è rimasto particolarmente colpito e deluso dopo essersi reso conto, in occasione della ristrutturazione della villa dell'amante, di quanto lui e l'amata siano incompatibili e ha cominciato a farsi delle domande sul suo futuro. Questa sera assisteremo quindi all'attesa di Marina a casa anche se Matteo non si presenterà da lei, facendola preoccupare sulla sua assenza. Nel frattempo, Roberto si distrarrà a modo suo: troverà un'altra amante, pronta a fargli dimenticare la crisi nel suo matrimonio?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 LUGLIO: LA DELUSIONE DI TERESA

Importanti sviluppi a Un posto al sole caratterizzeranno anche il provino di Teresa e Patrizio al talent show culinario 'Chef Parade'. Se il figlio di Ornella supererà brillantemente la prova, non si potrà dire la stessa cosa da parte di Teresa che tornerò a casa affranta e delusa. E per lei le cose finiranno per peggiorare, quando Otello la prenderà in giro per la brutta vicenda. Si rivedrà Franco, alle prese con i problemi di don Peppino. A nulla è servito il tentativo di convincere l'amico ad opporsi all'usuraio, anche se oggi Boschi cercherà di aprirgli nuovamente gli occhi: lo inviterà a parlare con Luisa dei suoi problemi prima di fare ritorno a casa con le inevitabili conseguenze del caso. E a proposito della figlia di don Peppino: molti fan nei social network sono convinti che tra lei e Franco nascerà presto qualcosa, complice anche l'assenza di Angela, ancora in vacanza insieme a Bianca.

