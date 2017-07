Una Vita, anticipazioni puntata 28 luglio: Ramon costretto a patteggiare?

Una Vita

RAMON COSTRETTO A PATTEGGIARE?

Una Vita conclude oggi la sua programmazione settimanale. Come già accade da diverso tempo, infatti, la telenovela spagnola non andrà in onda né sabato pomeriggio né tanto meno domenica sera anche se sembra probabile che Mediaset abbia in serbo una nuova sorpresa per i fan della serie: in concomitanza con le vacanze di Beautiful, che salvo sorprese avranno inizio lunedì 7 agosto, Una Vita potrebbe prendere il suo posto e durare un'intera ora. Su tale questione vi terremo comunque informati nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, questo pomeriggio le cose si metteranno molto male per Ramon e per la difesa di Felipe a causa di un nuovo asso nella manica dell'avvocato Revilla. Norberto Cobo affermerà di essere stato oggetto di violenza da parte di Ramon a causa del mancato pagamento di un prestito che in precedenza gli era stato corrisposto. A quel punto per l'avvocato non ci saranno più speranze: dopo avere ascoltato l'ammissione della propria colpa da parte di Ramon, Felipe sarà costretto a consigliargli di seguire la via del patteggiamento. Basterà per evitare una dura condanna?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 LUGLIO: LA SORPRESA DI ROSINA

Anche nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio avremo modo di conoscere meglio un personaggio destinato a diventare una costante della telenovela spagnola anche in futuro. Liberto, il nipote di Susana, confermerà il suo interesse per le donne e per la bella vita, finendo per sconvolgere una persona da lui incontrata in precedenza. Rosina apprenderà infatti che l'uomo che l'ha corteggiata alla festa da lei organizzata ad Acacias 38 altri non era che il nipote di Susana, uno studente molto più giovane di lei. Il fatto la sconvolgerà (non a torto) e la farà ripensare al suo legame con Maximiliano. Sarà questo l'inizio di una divertente trama che, possiamo assicurarvelo fin d'ora, sarà destinata a creare sorprese a non finire. Per quanto riguarda invece Mauro e Teresa, per loro non ci sarà per il momento nessuna speranza di riconciliazione: anche se non potrà nascondere la sua infelicità, la maestra non vorrà più saperne del poliziotto che ha scelto di andare avanti nella sua vita sposando Himilidad.

