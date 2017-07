Velvet 4 / Anticipazioni sesta puntata: Alberto torna dal mondo dei morti

Velvet 4

Dopo il grande successo ottenuto dalla sua collezione in Italia, Ana scopre che Marco, in sua assenza, si è appropriato dei suoi modelli per organizzare una sfilata alla galleria Velvet. Le anticipazioni per la sesta puntata, in onda giovedì 3 agosto, rivelano che la protagonista, delusa da questo comportamento, darà le dimissioni e comincerà a concertarsi seriamente sul suo matrimonio con Carlos. Mateo, intanto, continuerà a indagare senza sosta su ciò che ha scoperto su Alberto e pur di rintracciarlo prenderà il primo volo per gli States. Preoccupato per Ana, però, il ragazzo si alleerà con Clara, alla quale chiederà di rimandare in ogni modo il fatidico sì della sua amica in attesa dell'esito delle sue indagini su Marquez. Clara, però, non riuscirà a mantenere a lungo il segreto e alla fine coinvolgerà nel "diabolico" piano anche sua sorella Rita. Jonas, intanto, dovrà lavorare senza sosta per rendere la sua proposta fra le migliori e accedere, così, alla prestigiosa scuola di moda di Parigi.

VELVET, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA

ALBERTO TORNA DAL MONDO DEI MORTI

Alla galleria Velvet si riaccendono i riflettori su Alberto Maruqez, il vecchio proprietario della boutique che ormai da molto tempo ha fatto perdere le proprie tracce. A causa di un inganno ben studiato da Carlos, infatti, per molti anni tutti hanno creduto che l'unico erede di Don Rafael Maruqez fosse morto e nessuno, a parte Ana, ha più sperato di ritrovarlo ancora in vita. Nell'appuntamento di ieri, però, Mateo ha ricevuto una lettera senza mittente e dopo aver scoperto che il contenuto riportava la firma del suo vecchio amico Alberto Marquez, ha cercato di indagare per scoprirne la provenienza, riuscendo a individuare che a New York una persona che porta lo stesso nome del defunto gestisce un atelier di grande successo. Troppe le coincidenze per pensare a un caso: Mateo ha deciso quindi di partire per gli States e cercare la verità sulla misteriosa fine del sui amico. Fondamentale, per lui, il supporto di Clara, con la quale finalmente sembra aver ritrovato la giusta sintonia.

