5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE/ Su Canale 5 la commedia diretta da Nia Vardalos (29 luglio)

Il film in onda su Canale 5

IL CAST DELLA COMMEDIA SU CANALE 5

Dopo il successo de Il mio grosso grasso matrimonio greco, l'imbattibile coppia costituita da Nia Vardalos e John Corbett torna nelle sale nel 2009 con questa commedia romantica diretta proprio dalla stessa protagonista Nia Vardalos. Il titolo del film nella distribuzione italiana è Cinque appuntamenti per farla innamorare, ma tradotto letteralmente dall'inglese è: Io odio il giorno di San Valentino. Una commedia romantica e divertente che mette in scena con leggerezza e humor le difficoltà di lasciarsi andare in campo sentimentale.

5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE, LA TRAMA

Genevieve (Nia Vardalos) è una donna forte, che conosce bene gli uomini, ha scoperto che per evitare fregature in amore bisogna attenersi a soli cinque appuntamenti. Vivere quei momenti in modo avventuroso e romantico, ma subito dopo il quinto, passare oltre, prima che arrivi la fregatura e ci si innamori soffrendo immancabilmente. Vive a Brooklyn e gestisce insieme ai suoi amici gay, un negozio di fiori, Roses for Romance. È esuberante, istrionica, passionale, divertente: un concentrato di spregiudicatezza e allegria. Un bel giorno arriva nella sua vita Greg che apre un ristorante proprio vicino al suo negozio, il Get On Tapas. L'attrazione tra i due è subito evidente, Greg è single, affascinante, incapace nel corteggiare le donne, assolutamente non romantico e impacciato. I due iniziano a frequentarsi e Genevieve illustra subito la sua tecnica dei cinque appuntamenti. Ma qualcosa questa volta non andrà come previsto e la nostra protagonista dovrà fare i conti con un sentimento che mai avrebbe pensato di poter riprovare ancora: l'amore. Ma come fare se lei stessa ha stabilito che si chiudesse tutto al quinto appuntamento? Come andare oltre e far capire che sta nascendo altro?

