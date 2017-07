ABBA / Dopo l’ultimo concerto evento gelano i fan: non torneremo più insieme (Techetechetè)

gli Abba a Techetechetè

UN CONCERTO DOPO LO SCIOGLIMENTO NEL 1982

Il mitico gruppo svedese degli Abba verrà celebrato, tra gli altri, a Techetechetè di questa sera. In occasione dei 50 anni dalla nascita degli Abba, nel 2016 il gruppo svedese ha organizzato un concerto privato a Stoccolma, nell'hotel Berns Salonger, dove i quattro componenti del gruppo si sono esibiti di nuovo insiem. Erano ben 30 anni che gli Abba non si esibivano in pubblico, non lo avevano fatto nemmeno in occasione della pubblicazione di Mamma Mia! The party, la raccolta dei loro più grandi successi rimasterizzati. A Stoccolma, gli Abba hanno interpretato brani come You and I e The way old friends do. Ad essere celebrata è stata, in particolare, l'unione artistica tra Bjorn e Benny, i due fondatori del gruppo che ha segnato davvero la storia della musica pop e dance mondiale. In un’intervista rilasciata poco dopo il concerto di Stoccolma, Frida Lynstand, una delle storiche componenti degli Abba, ha raccontato di come la loro reunion sia stata emozionante e nostalgica. A tutti fan che speravano in un ritorno di attività del gruppo, gli Abba hanno purtroppo confermato che la decisione di sciogliere la band nel 1982 è irrevocabile, aggiungendo, oltretutto, di non sentire l’esigenza per farlo, certamente non per soldi.

GLI ABBA, STORIA DEL SUCCESSO MONDIALE INIZIATO IN SVEZIA

Gli Abba nacquero nel 1970, grazie all'intuizione di due giovani artisti svedesi. La formazione musicale, che rimase in vita fino al 1982, era composta da Bjorn, Benny, Agatha e Anni-Frid. Il gruppo scandinavo è riuscito a vendere ben 300 milioni di album in giro per il mondo, ottenendo un successo internazionale senza precedenti. Il nome della band non rappresenta altro che un acronimo basato sulle iniziali dei nomi dei componenti del gruppo stesso. Dopo la vittoria dell'Eurosong Contest del 1974, il loro successo esplose in tutto il mondo, con successi mondiali di canzoni come Dancing Queen, Waterloo e The Winner takes it all . Nel 1982 il gruppo si sciolse definitivamente. Nel 2000 venne proposto loro di riunirsi, in via provvisoria, per partecipare ad un tour di ben cento concerti. Gli Abba però non accettarono l'offerta. La band fondato da Benny e Bjork è stato il primo prodotto musicale scandinavo ad aver riscosso un cosi grande successo nei Paesi anglosassoni. Nel 2008 la musica degli Abba fu protagonista di un film-musical di enorme successo: Mamma mia!, il cui titolo richiama proprio uno delle più grandi hit del gruppo, con protagonista Meryl Streep accanto a Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried, il film sull’omonimo musical di successo.

