ARISA/ Dopo la fine dell’amore con Lorenzo presta la voce a Lucy in Cattivissimo me 3 (Laura & Paola)

Arisa, che ha debuttato nel lontano 2009 al Festival del Sanremo con il singolo (diventato tormentone) intitolato Sincerità, al momento è in fase di stallo per quanto riguarda nuovi progetti. Secondo le ultime interviste rilasciate, pare proprio che Arisa voglia sistemarsi con un marito e mettere su famiglia, sogna per se stessa un futuro fatto di esperienze nel mondo del cinema, purtroppo è appena uscita dalla lunga storia con Lorenzo, il suo manager, durata sei anni. Alla fine di agosto è prevista l’uscita del film Cattivissimo 3, nel quale Arisa presta la voce al personaggio di Lucy, la mogli di Gru che nell’originale ha la voce dell’attrice Kristen Wiig, accanto a lei in sala di doppiaggio Max Giusti e Paolo Ruffini. Arisa si è esibita sul palco del programma con un'atmosfera sobria, accolta dal calore dei suoi fan che la accompagnavano con il suono delle loro voci. Arisa è stata apprezzata per la sua voce incredibile (quasi difficile da credere che sia la stessa di quando non canta) e per la sua semplicità (ecco il video dell'esibizione).

ARISA, LA CARRIERA DELLA CANTANTE

Nata a Genova nell'Agosto del 1982, la particolarità di questa nota cantante italiana è che ha imparato il canto da autodidatta: c'è da dire che le basi erano già buona, ma il risultato è stato a dir poco sorprendente! Oltre ad aver avuto parecchie soddisfazioni per quanto riguarda Sanremo (tre podi e due primi posti), la cantante ha ottenuto diversi riconoscimenti, come due Wind Music Awards ed un Venice Music Awards. Oltre alla musica, Arisa ha alle spalle diverse esperienze nel mondo della televisione: oltre ad essere una presenza costante nel programma Victor Victoria- Niente è come sembra, per diverse edizioni è stata un membro della giuria di X- Factor; come se ciò non fosse già abbastanza, Arisa ha addirittura partecipato alla conduzione del 65° Festival di Sanremo, insieme a Emma. Tra i suoi album più famosi citiamo Guardando il cielo, uscito nel 2016, Amami e Se vedo te; il singolo più recente è L'esercito dei selfie, tormentone dell'estate 2017. Per concludere, Arisa è impegnata nel sociale: dopo diversi concerti benefici per raccogliere fondi per i terremotati dell'Abruzzo nel 2009 (ma anche per raccogliere fondi per la ricerca a favore della AISLA, un'associazione che si occupa di trovare una cura contro la sclerosi laterale amiotrofica), a partire dagli inizi del 2017 Arisa ha partecipato come testimonial in una campagna contro il bullismo, visti i più recenti fatti di cronaca.

