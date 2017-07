Albano e Romina/ Ballo romantico durante il concerto a Roma! Loredana Lecciso diserta l'evento

Albano Carrisi Loredana Lecciso Romina Power

Nessuno si sarebbe aspettato quello che è accaduto nel corso del concerto tenutosi ieri, 28 luglio 2017, a Roma e che ha visto protagonisti AlBano Carrisi e Romina Power. La coppia (oggi solo nella musica) che con le loro canzoni ha fatto innamorare in passato tantissime persone che di riflesso si sono affezionati alla coppia, tanto da sperare ancora oggi nel loro ritorno di fiamma, si è lasciata andare e si è concessa un ballo romantico sulle note della canzone We’ll live it all again. Abbracciati l'uno all'altra, AlBano e Romina si sono riavvicinati, almeno fisicamente parlando, quando fino ad oggi hanno sempre evitato questo tipo di contatto. Carrisi, soprattutto per rispetto alla sua compagna Loredana Lecciso, qualche tempo fa infatti anche di baciare Romina sulla guancia e ieri invece è addirittura arrivato un ballo romantico.

ALBANO E ROMINA BALLANO ABBRACCIATI DURANTE IL CONCERTO

LOREDANA LECCISO ASSENTE ALL'EVENTO

E la Lecciso in tutto questo? Ha deciso di disertare l'evento e non esserci. Nonostante fossero molti gli ospiti noti del mondo dello spettacolo presenti all'evento, Loredana ha preferito non esserci, nonostante pare che colui che tra breve dovrebbe diventare suo marito pare ci tenesse davvero molto. Inutile dire che le immagini del ballo di AlBano e Romina sul palco del loro concerto hanno scatenato gli appalusi e le urla felici del pubblico presente. Numerosi, come accennato, i personaggi famosi presenti a questo importante evento tenutosi ieri a Roma, tra i quali spiccavano Rita Dalla Chiesa e Lavinia Biagiotti.

