Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi/ La rottura è vicina? Claudio D'Alessio: "Un fulmine a ciel sereno!"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Non si fermano i gossip su Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. È trascorsa ormai una settimana da quando la coppia ha annunciato, con un comunicato all'Ansa poi condiviso su tutti i loro social - “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità” - di essere in piena crisi di coppia, con tanto di richiesta di rispettare la loro privacy. Ad oggi i fan dei due cantanti si chiedono come stiano andando le cose e se Anna e Gigi siano propensi a chiudere questo rapporto per sempre. Nuove delucidazioni sulla questione arrivano da figlio di Gigi D'Alessio, Claudio, che in un'intervista al settimanale DiPiù in edicola oggi, svela qual è stata la sua reazione alla notizia.

CLAUDIO D'ALESSIO PARLA DELLA CRISI TRA ANNA TATANGELO E SUO PADRE GIGI

LA ROTTURA TRA I DUE CANTANTI È VICINA?

“Mi dispiace, mi dispiace tantissimo” - esordisce il ragazzo in merito alla crisi della coppia - “Anzi, le dirò, la grande crisi tra mio padre Gigi e Anna è stato anche anche per me un fulmine a ciel sereno, un dolore che mi ha spiazzato”, aggiunge. Le parole di Cluadio fanno quindi intendere che l'annuncio della crisi è stato anche per lui una sorpresa non facile da digerire. “Probabilmente non avevo capito. Il fatto è che io viva la vita lontano da loro mi ha portato a non vedere certe cose” spiega infatti Claudio D'Alessio alla giornalista del settimanale diretto da Sandro Mayer. Claudio, così come tutti i sostenitori della coppia, spera che anche questo brutto momento passi e che Anna e Gigi escano da questa crisi più forti e innamorati di prima: “Sì, me lo auguro, magari tutto rientra e allora questo periodo sarà solo un brutto ricordo” conclude speranzoso D'Alessio.

