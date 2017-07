Anticipazioni Cherry Season: Ayaz chiede a Oyku di sposarlo (puntate dal 31 luglio al 4 agosto)

Cherry Season

LA ROMANTICA PROPOSTA DI AYAZ

Dopo una settimana particolarmente noiosa su fronte delle trame, Cherry Season tornerà finalmente ad emozionare i telespettatori. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 31 luglio al 4 agosto, infatti, Oyku attenderà con ansia la proposta di matrimonio di Ayaz che però tarderà ad arrivare. Lui si limiterà ad una richiesta priva di emozioni, ma il fatto non convincerà affatto l'aspirante stilista. Di lì a seguire, avranno luogo diversi piccoli incidenti che ripercorreranno la storia dei due protagonisti della soap turca. Non si tratterà di un caso, ma della grande sorpresa prevista da Ayaz per la sua futura sposa. Al termine di una giornata divertente, infatti, Oyku e Ayaz si troveranno all'interno di un autobus (guidato da Mete) nel quale verrà fatta la proposta di matrimonio in grande stile. Inutile aggiungere che lei accetterà, anche se fin da principio le famiglia dei due futuri sposi avranno pareri discordanti sulla cerimonia: Onem vorrebbe che le nozze venissero celebrate in un hotel di lusso, mentre i due fidanzati penseranno al fatidico sì in riva al mare. Chi avrà la meglio?

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI DAL 31 LUGLIO AL 4 AGOSTO: SEYMA CONTRO TUTTI

Insieme al romanticismo per la nuova sorpresa di Ayaz ad Oyku, nelle puntate di Cherry Season che verranno trasmesse dal 31 luglio al 4 agosto si rivedrà la depressione di Seyma, ancora giù di morale per l'aborto al quale è stata costretta. La rossa proverà una sorta di fissazione nei confronti del figlio di Ilker e Sibel, con il quale trascorrerà tutto il tempo possibile. E sarà in questa circostanza che accadrà qualcosa che creerà grande apprensione: il bambino sparirà senza motivo e tutti penseranno che Seyma possa averlo rapito. Le ricerche però avranno breve durata: la ragazza si era solo allontanata di pochi passi per una piccola passeggiata, ma sarà molto delusa nell'apprendere che nessuno si era fidato di lei. Per questo non vorrà più saperne degli amici e rifiuterà tutte le loro scuse. Sarà compito soprattutto di Mete, convincerla a perdonare i membri della compagnia ma il tentativo dell'architetto di entrare nella casa della sua ex amante si dimostrerà un vero fallimento...

© Riproduzione Riservata.