BEAUTIFUL/ Anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto: Wyatt rassegnato, Steffy è persa per sempre?

Beautiful

L'ULTIMO TENTATIVO DI WYATT

Le sorprese non mancheranno nelle puntate di Beautiful trasmesse da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto. In esse, infatti, vedremo Steffy particolarmente colpita dalle promesse di Quinn: se la Forrester si trasferirà alla villa, potrà beneficiare di uno stipendio da milioni di dollari oltre che di una serie di vantaggi che poteva soltanto sognare. Ma nonostante un simile specchietto delle allodole, Steffy terrà duro: rifiuterà di cambiare ulteriormente domicilio mettendo ancora una volta le cose in chiaro sia con la suocera che con Wyatt. Anche se lei ha lasciato la casa sulla spiaggia, lo ha fatto solo provvisoriamente in attesa che il divorzio diventi effettivo. A nulla servirà il disperato tentativo dello Spencer di convincere la moglie a cambiare idea. Questa volta Steffy sarà irremovibile tanto che il suo ex, consapevole di averla persa per sempre, finirà per affogare il dispiacere nell'alcool, in compagnia della sempre presente mamma.

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL DAL 31 LUGLIO AL 4 AGOSTO: BROOKE SE NE VA, THOMAS TORNA

Per quanto riguarda le vicende degli altri personaggi di Beautiful, assisteremo ad importanti novità riguardanti la strategia di Ridge per liberarsi di Quinn. Convinto che l'unico modo per allontanare la dark lady sia riuscire a sedurla, lo stilista cercherà il momento giusto per agire. La partenza di Brooke per l'Italia, dove si recherà per una visita a Hope, gli faciliterà le cose: la Logan si farà promettere che al suo ritorno ogni cosa sarà al suo posto e finalmente la Fuller sarà solo un lontano ricordo per tutta la famiglia. Ridge sarà ben felice di mantenere il patto (anche se non svelerà alla fidanzata il suo progetto) in occasione di un breve viaggio che dovrà effettuare a San Francisco proprio con la gioielliera. Sarà lo stesso Eric a proporre tale trasferta, nella speranza che moglie e figlio possano fraternizzare. Lo faranno persino meglio del previsto? Mentre Brooke se ne andrà, Thomas farà nuovamente capolino a Los Angeles anche se Caroline e Douglas non saranno insieme a lui.

© Riproduzione Riservata.