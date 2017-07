BIAGIO ANTONACCI / La soddisfazione per il nuovo album nel video pubblicato su Facebook (Laura & Paola)

Biagio Antonacci sarà ospite da Laura & Paola

L’ASCOLTO DEL NUOVO DISCO

Tra i più memorabili citiamo sicuramente la partecipazione di Biagio Antonacci., fra gli opsiti dello show di Laura & Paola, questa sera. Lo stimato cantautore al momento è impegnato nella produzione del suo nuovo disco di inediti, la cui uscita è prevista per Novembre di quest'anno, l’artista ci sta lavorando, tenendo aggiornati sui progressi i suoi fan dalle pagine dei propri profili, come nel post pubblicato ieri mattina su Facebook nel quale lo si vede ascoltare, dopo un allenamento in bici, le nuove tracce del disco, a commento del video seguono parole di soddisfazione: “momento magico, entusiasmo…” (qui il video pubblicato da Antonacci). Inoltre, a Dicembre inizierà il suo tour tutto italiano: sono previste ben 15 date. Nel corso della puntata in onda questa sera Biagio Antonacci si è esibito accompagnando un toccante monologo di Paolo Cortellesi sulla famiglia, inframmezzato dalla bellissima voce di Laura & Pausini, sempre durante la serata si è poi scatenato, cantando Cortocircuito, singolo uscito a inizio 2016, tra luci, colori e ritmo. Biagio Antonacci, rigorosamente vestito di bianco, circondato dal suo corpo di ballo, composto da quattro ballerine (qui l'esibizione con Paola Cortellesi e Laura Pausini).

BIAGIO ANTONACCI, DAGLI INIZI CON RON E GLI STADIO

Il noto cantautore e musicista, figlio di padre pugliese e di madre milanese, non ha alcun bisogno di presentazioni: la sua fama rompe anche le barriere nazionali. da sempre grandissimo fan di Ron, è stato proprio quest'ultimo a lanciarlo nel mondo della musica, notando il suo grande talento e spirito di iniziativa; Biagio Antonacci comincia la propria carriera intrattenendo il pubblico durante l'apertura del concerto degli Stadio. in attività sin dal 1989, sono ben tredici gli album legati al nome di Biagio Antonacci: tra i più famosi, citiamo sicuramente Mi fai stare bene, Adagio Biagio, Sapessi dire no e L'amore comporta, suo ultimo album inedito uscito nel 2014. In più, nel 2015 è stato pubblicato un album contenente le più famose tracce intitolato Biagio, contenenti anche diversi inediti. Come ogni artista del panorama musicale italiano, anche Biagio Antonacci ha partecipato al Festival di Sanremo: già nel lontano 1988 partecipa alla categoria giovani del festival, senza però arrivare alle finali. Tuttavia è proprio in quell'anno che ottiene il suo primo contratto con una casa discografica. Biagio Antonacci vanta diverse collaborazioni con artisti come Mia Martini e Mietta, oltre ad aver composto testi per Syria, Annalisa Minetti e tanti altri. L'artista è anche impegnato nel sociale: in passato ha collaborato con diverse associazioni volte al recupero di giovani appartenenti ai ceti più bassi.

