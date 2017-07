Belen Rodriguez/ News, la showgirl in veste di “fattorina” per un fast food, ecco il video dello spot

Belen rodriguez, Instagram

Dopo aver infiammato le pagine del gossip, scatenando le ire dei sempre più agguerriti haters, Belen Rodríguez ha finalmente fatto breccia nel cuore dei fan, che hanno accolto in maniera molto positiva il suo nuovo spot per la campagna di una nota catena di fast food. Negli ultimi giorni, infatti, la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di video dei sui momenti più interessanti sul set, scatenando, in breve tempo, i commenti pieni di entusiasmo di tutti i suoi follower. Ecco, di seguito, i messaggi più interessanti postati dagli internauti in risposta al suo ultimo filmato: “spettacolare come sempre sei bellissima @belenrodriguezrea”, “Belen troppo simpatica! Sostengo ed incoraggio... a me piace un sacco!”, “Io non mangio cibo da McDonald's...ma questo spot è troppo forte ... Bravissima!!”. Per visualizzare lo spot girato dalla showgirl, potete cliccare qui.

BELEN RODRIGUEZ

MAMMA VERONICA E IL PANORAMA DI IBIZA

Mentre Belen Rodriguez è alle prese con i suoi numerosissimi impegni di lavoro, mamma Veronica Cozzani si trova in vacanza a Ibiza, da dove ogni giorno condivide con i suoi numerosissimi fan scorci dei panorami della zona. La famiglia della showgirl, infatti, come già successo nelle estati precedenti, ha scelto di passare le vacanze in una casa circondata da un ampio giardino, per dare a tutti la possibilità di passare piacevoli momenti immersi nel paesaggio caratteristici della zona. Proprio ieri, la madre della showgirl, ha dato il buongiorno ai suoi follower condividendo su Instagram la foto di un parco enorme che per i tanti fan farebbe parte proprio del complesso che la showgirl ha scelto per le sue vacanze. E, naturalmente, i follower si sono scatenati, determinati a scoprire se Belen sia a Ibiza o meno. Per visualizzare l’immagine, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.