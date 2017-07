CIAO DARWIN 7 / Carne contro Spirito: la replica su Canale 5, ospiti e anticipazioni

Ciao Darwin 7, Paolo Bonolis e Luca Laurenti

CARNE CONTRO SPIRITO CON TINA CIPOLLARI E SAFIRA LECCESE

Al via la quarta puntata di Ciao Darwin 7 - La resurrezione, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. La settima edizione, che di fatto ha decretato la "resurrezione" del programma, è andata in onda dal 18 marzo al 6 maggio 2016 per un totale di otto puntate. La replica di oggi vedrà tra gli sfidanti 50 rappresentanti della "Carne", capitanati da Tina Cipollari, e altrettanti rappresentanti dello "Spirito", guidati da Safiria Leccese. Tra le novità della settima edizione, il cameo dei personaggi della webserie Pupazzo Criminale (creata e diretta da Lillo&Greg), oltre all'introduzione di "Dino", un dinosauro ricreato in grafica 3D che è solito irrompere in studio in qualità di disturbatore. Non cambia il meccanismo di gioco: le prove da affrontare sono come sempre undici, e a ciascuna di esse viene attribuito un punteggio che va da 1 a 200. La somma dei punti alla fine delle varie prove determina la categoria in vantaggio per l'ultimo gioco, quello dei Cilindroni.

LE FASI SALIENTI DELLA TERZA PUNTATA

La Madre Natura della quarta puntata è Romina Mosso Morais Gomes, una riccioluta bellezza proveniente da Capo Verde. La modella ventisettenne si è fatta conoscere sulle passerelle italiane sfilando, tra gli altri, per i marchi Bulgari, Benetton e Moschino. Piccolo incidente per il conduttore. Durante la prova del tempo, infatti, un furioso Paolo Bonolis entra in studio per rimproverare un concorrente eccessivamente "asino". Una volta entrato, però, scivola e cade tra le risate del pubblico. La scenetta continua poco dopo con il concorrente che chiede a Bonolis: "Come va il ginocchio?" e quest'ultimo gli risponde prontamente: "Io ho avuto il buon gusto di non chiederle del cervello, quindi lei non mi chieda del ginocchio". Come detto, le due protagoniste della puntata sono Tina Cipollari e Safiria Leccese. Solito look da maîtresse per l'opinionista di Uomini e Donne, che darà il meglio di sé nel corso della prova-défilé. Decisamente più casta la Leccese, degna rappresentante dello Spirito con il suo outfit da "Una notte all'Opera". Altra chicca, la prima gara musicale: la Carne canta Il mare impetuoso salì sulla luna di Zucchero, lo Spirito risponde con Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Prova di coraggio. Le due squadre sono chiamate ad assaggiare diverse specialità esotiche decisamente poco invitanti: nido di blatte verrucose in salsa al pesto di bruco verde; riso ai vermi hymalaiano; spiedino di locusta e grilli saltati; zuccotto di bava di lumacone e larve di bambù. Seconda tornata: scorpioni in salsa rossa di larve; scarafaggi in brodo di vermi kaimano e funghetti; fritto misto di locuste e grilli in baco, macedonia di insetti in salsa di lumacone e grappe a base di scorpioni e vespe per dissetarsi. La Carne, neanche a dirlo, si aggiudica la puntata.

