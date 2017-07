CRISTIANO MALGIOGLIO / Al Grande Fratello Vip per colpa di Mariah Carey

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via a settembre. Al timone della seconda edizione italiana della versione vip del reality più famoso al mondo ci sarà, ancora una volta, Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. La moglie di Francesco Totti e il direttore del settimanale Chi saranno così chiamati a gestire un gruppo di vip, pronti a far dimenticare quelli della prima edizione e in cui Cristiano Malgioglio si candida come protagonista assoluto. Amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e la capacità di dire sempre la propria opinione senza peli sulla lingua, Cristiano Malgioglio darà del filo da torcere ai suoi compagni tra i quali dovrebbero esserci Aida Yespica, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Rosa Perrotta, Dayane Mello, anche se per il momento non c’è nulla di ufficiale. Cristiano Malgioglio, invece, ha dichiarato che varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà rivelando anche i motivi che lo hanno convinto a fare tale esperienza. Ai microfoni del settimanale Spy, infatti, Malgioglio ha dichiarato che ha detto sì al Grande Fratello Vip per colpa di Mariah Carey.

CRISTIANO MALGIOGLIO AL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTA COLPA DI MARIA CAREY

Perché Mariah Carey sarebbe responsabile della partecipazione di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip? A svelarlo è proprio il cantautore che, ai microfoni di Spy, ha dichiarato che la cantante americana intende portarlo in giudizio chiedendo un risarcimento in denaro per un tweet offensivo che lui avrebbe scritto qualche tempo fa. “L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa” ha dichiarato a Spy. Sul social network, Malgioglio aveva commentato una mise sfoggiata da Mariah Carey durante un concerto bocciando totalmente la sua scelta. “Ma le ha viste quelle gambone enormi? Non aveva bisogno di conciarsi in quel modo, fatto sta che ora ho saputo dai miei amici in America che gli avvocati della Carey sono sul piede di guerra contro di me e chi se lo può permettere una causa con lei? Per questo devo fare il GF Vip, è l’unica mia salvezza, devo pagarmi gli avvocati”, ha spiegato ancora.

