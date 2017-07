Chi si ferma è perduto/ Su Rai 3 il film diretto da Sergio Corbucci con Totò e Peppino De Filippo (29 luglio)

Il film in onda su Rai 3

IL CAST DEL FILM

Chi si ferma è perduto andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di sabato 29 luglio, alle ore 21.10.

E’ una commedia del 1960 scritta e diretta da Sergio Corbucci (Django, Vamos a matar companeros, Chi trova un amico trova un tesoro) ed interpretata da Totò (Miseria e nobiltà, Totò Peppino e la malafemmina, I due marescialli) e Peppino De Filippo (La banda egli onesti, Signori si nasce, Totò e Peppino divisi a Berlino) e suo figlio Luigi (Filomena Marturano, Viaggio di nozze all'italiana, Da qui all'eredità). Totò e Peppino hanno realizzato moltissime commedie insieme, diventando una delle più celebri coppie comiche del cinema italiano. I loro film furono tutti grandissimi successi di pubblico, sebbene scarsamente considerati dalla critica.

CHI SI FERMA E' PERDUTO, LA TRAMA

Antonio Guardalavecchia (Totò) e Giuseppe Colabona (Peppino De Filippo) sono due impiegati presso la filiale napoletana una grande ditta di trasporti. Il loro scarso rendimento li rende bersaglio degli strali del capo (Luigi Santoro), che minaccia di spedirli in Sardegna. Poco prima di attuare questo proposito però l'uomo muore, lasciando vacante il posto di capo filiale. Il deceduto ha però lasciato dei file completi su ogni impiegato, e un incaricato della sede centrale, M. Rossi (Aroldo Tieri) sta per arrivare a consultarli per decidere chi promuovere. Guardalavecchia e Colabona si introducono quindi in ufficio di nascosto e distruggono i loro incartamenti, per poi organizzarsi ognuno per proprio conto per fare bella figura sull'uomo in arrivo. Guardalavecchia assume un finto ladro per assalire l'uomo sul treno, in modo che lui possa fingere un eroico salvataggio. I due però prendono di mira il Rossi sbagliato (Alberto Lionello). Guardalavecchia scende così dal treno con l'uomo, senza rendersi conto dell'equivoco, e lo invita a casa sua. In stazione c'è anche Colabona, che prende in consegna il Rossi giusto e lo accoglie con un mazzo di fiori. Il giorno dopo, giunto in ufficio, Gurdalavecchia scopre l'errore, ma si trova a dover recuperare rapidamente punti sul collega, se vuole avere il posto di capoufficio.

