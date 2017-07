Clio Makeup mamma?/ Dall'annuncio delle contrazioni al silenzio social: ha partorito?

Clio Makeup, Instagram

Una gravidanza social, non poteva essere altrimenti per la regina del makeup che da youtube è finita in tv per diventare la regina di ombretti, trucchi per nascondere occhiaie, rossetti alla moda e smalto sempre al top. Naturalmente stiamo parlando di Clio Zammatteo meglio nota come Clio MakeUp che proprio in questi mesi ha vissuto sui social la sua prima gravidanza. Il suo profilo Instagram è aggiornatissimo tra foto di lei che cammina, che si tiene il pancione e che mangia il gelato in attesa dell'arrivo della sua bambina. Ma in queste ore qualcosa è cambiato e il flusso di notizie e selfie si è fermato, perché? Sembra proprio che per la bella Clio sia arrivato il momento di partorire e, come tutte le mamme sanno, il primo travaglio potrebbe essere lungo e doloroso. Quando sapremo qualcosa di più?

CLIO MAKEUP MAMMA? I FAN IN ATTESA DI NOTIZIE

CINQUE ORE DI CONTRAZIONI

Le ultime notizie che arrivano dai social sono proprie state annunciate dalla stessa Clio che, pubblicando una sua foto alle prese con un gelato, ha annunciato l'inizio delle contrazioni (dopo cinque ore) ma anche il fatto che non erano ancora regolari e che, quindi, avrebbe aspettato ancora un po' prima di andare in clinica. Subito dopo il silenzio e questo lascia pensare che il parto sia già avvenuto e che Clio si stia solo riposando o, magari, godendosi i primi momenti con la sua bambina senza pensare ad altro. I fan sono preoccupati e attendono notizie anche se sanno tutti bene che ci potrebbe volere un po' prima di sapere com'è andata a finire. L'ultimo messaggio di Clio recita: "Sono le 4 del mattino ... da 4 ore sono iniziate le contrazioni ... lenticchia deve aver sentito dell'induzione programmata per le 8 e ovviamente ha deciso di fare di testa sua ?? ... per adesso sono ancora a casa perché anche se sono dolorose ( ma mi avete giurato che DOPO dimenticherò) , non sono regolari tra qualche oretta comunque si va in ospedale ... forza Grace, facciamo questo ultimo sforzo io ti vengo incontro e anche tu fai la tua parte(senza far soffrire troppo mamma altrimenti quando sarai grande niente trucchi fino ai 18 anni) Ragazze vi tengo aggiornate .... pensatemi"

