EROS RAMAZZOTTI / Il “Perfetto tour” fa tappa a Mykonos, capitale della movida estiva (Laura & Paola)

Eros Ramazzotti, questa sera da Laura & paola

IL MEDLEY CON LA PAUSINI

Eros Ramazzotti è uno dei tanti artisti ospite a Laura & Paola questa sera, il cantante, infatti si è esibito durante lo show presentato dall’inedita coppia Laura Pausini e Paola Cortellesi. Nel corso della serata ha presentato una raccolta di medley di Mina e Lucio Battisti, facendosi accompagnare dalla bellissima voce della Pausini. L’emozione sul palco e in studio è stata davvero palpabile, soprattutto per la cantante, da sempre grandissima fan di Ramazzotti. Un duetto perfettamente riuscito, i due sono riusciti a ricreare la giusta sintonia per percorrere le scie di due grandi artisti come Mina e Battisti, passando da atmosfere più soft e romantiche ad atmosfere più dinamiche e frizzanti, grazie a singoli come “Una donna per amico” e " E penso a te". Il duetto è terminato con un caloroso applauso da parte del pubblico (clicca qui per vedere il video dell'esibizione). Il cantante romano sta lavorando a un nuovo disco, che dovrebbe uscire entro la fine di quest’anno, probabilmente in autunno, e interrompere la pausa di due anni, dalla pubblicazione di Perfetto, album di inediti uscito nel 2015. Dopo aver preso parte ai Wind Music Awards 2017, a Verona, Eros Ramazzotti sta girando le capitali europee con il suo tour, che attualmente lo vede sul palco a Mykonos in Grecia.

EROS RAMAZZOTTI, UNA CARRIERA COSTELLATA DI SUCCESSI

Eros Ramazzotti è sempre stato apprezzato ( e premiato) per aver promosso l'immagine della cultura italiana nel mondo, la sua fama, infatti, va oltre le barriere nazionali. Anche Eros Ramazzotti percorre i primi passi verso il successo grazie al debutto nel Festival di Sanremo: nel 1984 conosce il successo grazie al singolo Terra Promessa. Cultore del pop, della musica latina e del rock alternativo, Eros Ramazzotti vanta diverse collaborazioni con artisti di alto calibro: Luciano Pavarotti è solo un esempio, per non parlare di Cher, Anastacia e Andrea Bocelli. Sia con la Sony Music Italia che con la Universal Music Italia, Eros Ramazzotti ha pubblicato circa una ventina di album, in lingua italiana e spagnola: tra i più recenti, citiamo sicuramente Perfetto, del 2015, per non parlare di Ali e Radici, Noi Due e Noi. Citiamo anche le raccolte di Eros, come Eros Best Love Songs del 2014.

