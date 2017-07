Eleonora Pedron e Gianmarco Pozzecco/ L'ex cestista ha riconquistato la sua ex?

Eleonora Pedron

Dopo lo spavento preso con l'incidente di Max Biaggi sembra proprio che Eleonora Pedron sia finita sulle riviste di gossip per non uscirne più. In molti hanno parlato della sua vicinanza al suo ex centauro dopo quello che è successo (in amicizia, ovvio) ma, subito dopo, è finita sulle pagine di Chi per via della sua relazione con Daniele Conte, fratello del campione della Juventus, Antonio. L'ex Miss Italia avrebbe chiuso la relazione con il compagno dopo un anno d'amore anche se le cause non sono state rivelate e non c'è stato un vero e proprio annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati. Dopo quindici giorni le carte in tavola sono cambiate e lo stesso settimanale ha rilanciato il gossip sulla Pedron parlando di Gianmarco Pozzecco. L'ex cestista ed ex della Pedron sarebbe tornato a farsi avanti. I due si sono rivisti anche se non sappiamo bene se in amicizia o se si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma.

ELEONORA PEDRON AL CENTRO DEL GOSSIP: QUALE SARÀ LA VERITÀ

GIANMARCO POZZECCO O TOMMY VEE

Mentre la possibile neo coppia prende quota, sul web si parla di un altro presunto spasimante, ovvero Tommy Vee. L'ex gieffino (edizione 2004) potrebbe essere il nuovo flirt di Eleonora Pedron almeno secondo quanto riporta Novella 2000. Secondo il settimanale i due sono insieme ad Ibizia e se qualcuno è pronto a giurare che i due si siano conosciuti lì e si siano lasciati andare alla passione, dall'altra c'è chi pensa che i due si conoscano già da un po' e che si siano concessi una vacanza di coppia. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale e nemmeno indizi social che lascino pensare che i due stiano davvero insieme o siano lì per caso. Rimane il fatto che Eleonora Pedron sembra esser diventata la regina del gossip estivo. Alla fine scopriremo chi sarà il vero vincitore della gara alla conquista dell'ex Miss Italia?

