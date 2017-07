Eleonora Pedron e Tommy Vee stanno insieme?/ La nuova love story nata ad Ibiza: l'indiscrezione

Eleonora Pedron

Tante coppie nuove stanno nascendo in questa calda estate. L'ultima in ordine temporale, secondo il settimanale Novella 2000, è quella formata da Eleonora Pedron e Tommy Vee, nome d'arte di Tommaso Vianello, noto dj, famoso anche per aver partecipato al Grande Fratello, edizione 2004. L'ex Miss Italia, ed ex fidanzata di Max Biaggi avrebbe incontrato Tommy Vee a Ibiza, e proprio in Spagna, secondo la rivista, tra i due sarebbe scoppiata la passione. I due si conoscono da molto tempo. Sarà vero amore? Per il momento non abbiamo avuto nessuna smentita sui social. Ma chi è Tommy Vee, presunta nuova fiamma della Pedron? Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica all'età di 14 anni. All'inizio i suoi pezzi si concentravano in particolare nella musica house e underground. Nel 1998 ha avviato, parallelamente a quella di dj, anche la carriera di produttore, lanciando il suo primo successo, Laguna.

ELEONORA PEDRON E TOMMY WEE, AMORE AD IBIZA?

NOVELLA2000 LANCIA LO SCOOP

L'anno seguente ha fondato, con la collaborazione di altri disc-jockey, il gruppo di produzione "Moltosugo", con il quale ha firmato numerosi pezzi tra i quali spicca Aadizookaanag. Grazie alla popolarità derivata dalla partecipazione alla quarta edizione al reality show di Mediaset, Grande Fratello, dove si classifica al quarto posto con il 68% dei voti, dal 2004 ha avuto modo di diffondere con facilità i suoi lavori. Il più grande successo fu il remix de La Serenissima, brano dell'orchestra strumentale Rondò Veneziano, la cui versione vocal, che ha preso il nome di Stay, è riuscita a raggiungere l'ottava posizione nella top ten italiana, risultando poi il trentaduesimo singolo più venduto di quell'anno.

