FRANCA LEOSINI/ Storie maledette, dopo la cancellazione a sorpresa torna con i nuovi episodi (Laura & Paola)

Franca Leosini da Laura & Paola

UN INSOLITO SCAMBIO DI RUOLI

Franca Leosini, la regina del giallo italiano, si troverà ospite da Laura & Paola, questa sera, show condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi. La Leosini ormai da oltre vent'anni in Rai è presente con il suo “Storie maledette”, programma che ricostruisce alcuni dei più efferati delitti della storia del crimine in Italia, e lo fa mettendo spesso anche la giornalista napoletana faccia a faccia con assassini o terribili criminali, in interviste che hanno sempre fatto discutere l'opinione pubblica. Questa sera la vedremo in una veste autoironica, forse un po’ insolita. La giornalista viene accolta da Paola Cortellesi e Laura Pausini sul palco con grande affetto. La Cortellesi infatti da diverso tempo è protagonista di una irresistibile imitazione della conduttrice di “Storie maledette”, e sul palco le due donne svelano di essere amiche da tempo e di come la giornalista si sia in realtà sempre molto divertita per l'imitazione di Paola Cortellesi, mandandole anche dei suggerimenti e degli incoraggiamenti per la sua imitazione. Anzi, sul palco Franca Leosini ha proposto a Paola Cortellesi uno scambio: passare alla conduzione del suo storico programma per permettere a lei di cantare, ballare e recitare al fianco di Laura Pausini, che si dimostra particolarmente entusiasta alla proposta.

FRANCA LEOSINI, DA VENT’ANNI INDAGA LE STORIE MALEDETTE

Classe 1934, la Leosini è diventata ufficialmente giornalista a quarant'anni, dopo una lunga gavetta e riuscendo comunque a costruirsi una carriera di grande spessore. Celebre una sua intervista allo scrittore Leonardo Sciascia, che accusava le donne siciliane di avere un ruolo decisivo nella costruzione del tessuto criminale mafioso. Dopo aver diretto il mensile Cosmopolitan, Franca Leosini approda in Rai dove si appassiona da subito alla cronaca nera e ai gialli, tanto da diventare una collaboratrice di Corrado Augias nella sua fortunata trasmissione, capace di influenzare il costume degli Anni Ottanta, “Telefono Giallo”. Quindi, dal 1994 parte l'avventura di “Storie maledette”, che la rende narratrice della vita e delle storie di alcuni criminali terribili, di cui giornali e mass media hanno parlato per anni e di cui lei riesce a ricostruire, col consueto stile, le complicate storie. Il programma, per la sua capacità di ricostruire in maniera avvincente i vari casi criminali, senza però spettacolarizzarli al punto di togliere loro credibilità, rappresenta un programma tra i più fortunati in assoluto del palinsesto Rai, tanto da essersi creato una schiera di affezionatissimi fan che hanno protestato non poco quando l'ultima stagione del programma è saltata per motivi non meglio chiariti. Franca Leosini, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook, ha sottolineato come questa decisione sia stata presa per lavorare meglio alla ricostruzione dei casi molto delicati che sono stati scelti per la nuova serie. Dunque la Leosini ha specificato come i nuovi episodi di “Storie Maledette” andranno in onda con ogni probabilità il prossimo autunno, ed ha invitato i suoi fan a starle vicino come sempre per arrivare alla fine di un lavoro che si prospetta difficile.

© Riproduzione Riservata.