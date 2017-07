FUFFY, SCHIAVO DA RIPORTO/ Video, il sottomesso ruba la scena nella sfida tra Carne e Spirito (Ciao Darwin 7)

Fuffy, lo schiavo da riporto eroe di Ciao Darwin

Uno dei momenti più apprezzati dai telespettatori di Ciao Darwin nella corso della quarta puntata è stato senza dubbio quello in cui è apparso Fuffy, lo "slave da riporto". A rubare alla scena alla sfida tra la Carne e lo Spirito è stato il sottomesso di una dominatrice, lo schiavo con guinzaglio al collo preso "simpaticamente" a frustate dalla sua padrona, oltre che a sculacciate. L'uomo, la cui identità è rimasta celata grazie alla maschera, ha conquistato il pubblico in studio e a casa. «Scusi, posso? Vai prendila», dice Luca Laurenti allo schiavo mentre gli lancia una pallina. La dominatrice invita il suo schiavo ad obbedire e poi irrompe Paolo Bonolis, imbarazzato dalla misteriosa presenza. «Ma fa sul serio questo? Sta così tutto il giorno?», chiede alla dominatrice. «Non saprei, non sta sempre con me», risponde la donna contribuendo ad un siparietto surreale e a tratti imbarazzante, soprattutto per il conduttore di Ciao Darwin. Clicca qui per il video di Fuffy, lo schiavo da riporto.

FUFFY, SCHIAVO DA RIPORTO: IL VIDEO

IL SOTTOMESSO "EROE" DI CIAO DARWIN 7

Fuffy, lo schiavo da riporto così chiamato da Paolo Bonolis, è stato incoronato uno dei personaggi più trash di Ciao Darwin. Il misterioso salve ha fatto sorridere il pubblico in studio e da casa nel siparietto andato in scena con il conduttore del programma. Il povero sottomesso, frustato dalla dominatrice ad ogni occasione utile, è stato protagonista di uno dei momenti più divertenti della quarta puntata e più in generale di Ciao Darwin, tanto che i telespettatori più affezionati di questo programma continuano a ricordarlo. Molti ad esempio rievocano il simpatico incitamento di Paolo Bonolis prima di una nuova prova: «Avanti Fuffy! Speriamo solo che quest'estate non l’abbandonino sull'autostrada». Questo il culmine della prova al Genodrome, dove il conduttore e Fuffy sono stati irresistibili. «Vada Fuffy, vada!» e «Non rimanga indietro» sono alcuni degli incitamenti che lo hanno reso eroe della serata.

