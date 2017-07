GABRIEL GARKO / Addio alla fidanzata Adua Del Vesco? In vacanza con l’amico Gabriele Rossi

Gabriel Garko e Adua Del Vesco

Gabriel Garko in crisi con la fidanzata Adua Del Vesco? E’ questo l’ultimo scoop lanciato dal settimanale Spy che, dopo aver anticipato la crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, bissa l’operazione parlando della crisi che sarebbe scoppiata tra i due attori. Gabriel Garko e Adua Del Vesco, dopo essersi conosciuti sul set di una fiction, si sono innamorati uscendo lentamente allo scoperto. Quell’amore, però, sarebbe sull’orlo della fine. Secondo il settimanale Spy, infatti, tra i due le cose non andrebbero più come prima e c’è chi è pronto a scommettere che i due si siano già lasciati. Spy, infatti, ricorda come l’ultima apparizione pubblica della coppia risalga al 26 ottobre 2016. I due, tuttavia, hanno poi partecipato lo scorso maggio ad una puntata di Matrix Chiambretti dove c’è stata una proposta di matrimonio improvvisata. Sui social, invece, l’ultima foto di coppia pubblicata da Gabriel risale allo scorso 8 giugno (cliccate qui per vederlo). Spy, tuttavia, assicura che i due siano in crisi. Sarà vero?

GABRIEL GARKO IN CRISI CON ADUA DEL VESCO?

LUI PARTE IN VACANZA CON GABRIELE ROSSI

Per cercare di non pensare troppo ad Adua Del Vesco con cui starebbe vivendo un periodo delicato, Gabriel Garko avrebbe deciso di concedersi una vacanza con il collega e amico Gabriele Rossi con cui ha condiviso l’esperienza sul set de L’onore e il rispetto. “Spy, li ha sorpresi in due gite fuori porta. […] Nei profili di Garko c’è spazio per la sua carriera, per i suoi amati primi piani, ma di Adua neanche l’ombra” – si legge sul noto settimanale che poi aggiunge – “I due si sono lasciati? Sono arrivati al capolinea? – scrive Spy – La storia è finita in silenzio senza annunci ufficiali o comunicati (moda dell’ultimo periodo). Di certo c’è che questa risposta potrebbe conoscerla Gabriele Rossi“. Cosa sta succedendo, dunque, tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco?

