GLI ALUNNI DEL SOLE / Il gruppo fondato dai fratelli Morelli negli anni ‘60 ancora in tour (Techetechetè)

a Techetechetà ci saranno gli alunni del sole

I GRANDI SUCCESSI DELLA BAND RIMASTERIZZATI

Con Gli alunni del sole, questa sera torna l'atteso appuntamento con Techetechetè, su Rai Uno. Tra i personaggi protagonisti della nuova puntata ci sono anche loro, noto complesso musicale degli anni ‘70. Dopo la scomparsa di Paolo Morelli, il fondatore della band assieme al fratello Bruno, le apparizioni televisive degli Alunni del sole sono state molto rare. Negli ultimi anni, Bruno Morelli ha dato il via ad un processo di ristampa di tutti i grandi successi del complesso musicale italiano, nel tentativo di mantenere viva più che mai la memoria di suo fratello. L'album, dal titolo Di canzone in canzone, ha impiegato più tempo ad essere rimasterizzato. Dopo aver esternato il suo rammarico per la mancata ristampa di uno dei più grandi successo di Paolo Morelli, l'album è stato finalmente ristampato nel 2016. Nel settembre del 2014, ad un anno esatto dalla morte di uno dei fondatori del gruppo, è stato istituito il Premio Paolo Morelli in occasione della prima edizione del Flaminio Film Festival. Dopo il grande successo registrato nel corso degli anni ‘60 e ‘70, gli Alunni del sole non ha più prodotto brani di spicco, pur continuando a girare l'Italia registrando il tutto esaurito nei propri tour.

I SUCCESSI DEGLI ALUNNI DEL SOLE

Gli Alunni del sole nacquero verso la fine degli anni sessanta, grazie a Paolo e Bruno Morelli, due fratelli musicisti napoletani. Poco dopo decisero di trasferirsi a Roma. Qui conobbero Giampaolo Borra e Giulio Leofrigia, che poco dopo entrarono a far parte del gruppo, il cui nome prende ispirazione dal romanzo di Giuseppe Marotta. Gli Alunni del sole iniziarono a riscuotere i primi successo grazie a Renzo Arbore ed alla trasmissione Speciale per voi. Nel ‘69 venne pubblicato l'album dal titolo Concerto, che riuscì a riscuotere un certo successo. A partire dagli anni 90, dopo aver pubblicato un paio di album negli anni ‘80, il gruppo appare in maniera sporadica sia in tv che in sala di registrazione. Continua, tuttavia, l'attività concertistica dal vivo. Gli Alunni del sole sono stati riformati nel 2015 da Bruno Morelli.

