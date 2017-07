HOT AND BOTHERED / Anticipazioni puntata 29 luglio: Isabela ha una gemella cattiva?

Hot & Bothered, in prima Tv su Canale 5

ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 LUGLIO, EPISODI 2 e 3

E' il compleanno di Isabela e Ana ne ha abbastanza di tutti i segreti e le menzogne: decide quindi di mettere in atto azioni opposte che portino tutti ad essere dei libri aperti. In questo modo, scopre qualche particolare inedito sulla vita di Mimi, ovvero che le manca un compagno, e sceglie di improvvisarsi eroina delle coppie, spingendola fra le braccia di Rodrigo. Il tutto si tradurrà in un nuovo malinteso ovviamente. EPISODIO 3 "INCIDENTI" - Arriva in città la gemella siamese di Isabela, Carmen, che stringe un'amicizia con Gael: racconterà molte storie sull'attrice che si riveleranno sconvolgenti. In seguito si scopre infatti che Carmen ha registrato tutti gli errori di Isabela sul set e nella vita privata e che ha intenzione di includerlo in un libro che la possa rovinare. Tutte le amicizie di Isabela svaniranno in un colpo solo, spingendo Isabela a fare la guerra a Carmen.

HOT & BOTHERED, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio 2017, Canale 5 trasmetterà due nuovi episodi di Hot & Bothered, in prima Tv assoluta. Saranno il secondo ed il terzo, dal titolo "La politica del libro aperto" e "Incidenti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Ana Sofia Calderon (Eva Longoria) arriva sul set della telenovela di cui è la star e gira una breve scena nei panni di Sofia. Il suo personaggio si scontra con il cattivo dello show, Rodrigo Suarez (Amaury Nolasco), per poi scoprire che ci saranno delle novità nel cast. Il suo entourage la informa infatti che la produzione ha deciso di introdurre un nuovo personaggio e che l'attore interessato sarà il suo ex marito Xavier (Jencarlos Canela). Più tardi, Ana inizia a pensare che il direttivo possa in realtà volerle togliere il ruolo di star, ma viene confortata a riguardo. Tranne Isabela (Alex Meneses), un'attrice secondaria che prima dell'arrivo di Sofia era la protagonista della telenovela. Mentre si trova nei corridoi a discutere del futuro, Ana si imbatte proprio in Xavier e gli ricorda una serie di regole personali, fra cui non masticare la gomma americana in sua presenza. Tutto procede a meraviglia fino alle successive riprese: Ana scopre infatti che la direzione ha intenzione di affiancarle Xavier come co-star. Il poster che ritrae entrambe innesca l'animo competitivo dell'attrice, che fa un discorso accalorato allo staff per portarlo dalla propria parte. La stessa idea tuttavia ce l'ha anche Xavier, anche se in modo vincente: invita tutti i presenti alla partita di basket di una squadra nazionale. Ana è furiosa per il volta faccia degli assistenti e ne approfitta per ricordare a Xavier che il loro matrimonio è finito per via dei suoi tradimenti. Ana si precipita quindi dal nuovo direttore di rete e ne rimane affascinata, ma le sue richieste non vengono accolte. Tutto precipita quando il vestito di scena inizia a cadere a pezzi durante il colloquio, costringendola ad andare via.

Ana però è decisa a mantenere la sua popolarità e si lancia nella firma degli autografi per i fan, mantenendo una facciata di complicità con il suo ex marito. Gli eventi non possono che giocare a sfavore dell'attrice quando scopre che ci saranno ulteriori cambiamenti. Il suo personaggio diventerà infatti madre della nuova compagna sul set di Xavier. Ana sfoga la propria rabbia all'esterno, prendendo a calci i bidoni della spazzatura e non accorgendosi che i fan sono ancora sul posto. I notiziari iniziano a parlare di quanto accaduto, paragonando il suo momento di follia a quanto vissuto dalla stessa Isabela dieci anni prima. Ana decide quindi di rubare la barca di Xavier per contrastare la sua ascesa, ma lei e la sua fidata amica vengono colte sul fatto proprio dall'attore.

