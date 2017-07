I RIBELLI / Nel 2017 la band del clan si riunisce e torna sul palco per un concerto evento (Techetechetè)

A techetechetè i Ribelli

LA REUNION DEL 2017

Ai Ribelli verrà dedicata parte della nuova puntata di Techetechetè, che andrà in onda questa sera su Rai Uno, il famoso gruppo musicale che accompagnò per lungo tempo il mitico Adriano Celentano. Saranno tanti gli sketch ed i momenti televisivi del passato dedicati alla band. In occasione dei loro quarant'anni di attività, a marzo 2017, i Ribelli sono tornati ad esibirsi insieme sul palco del Museo del Rock di Catanzaro. Tra il pubblico erano presenti, non solo i fan storici del gruppo, ma anche giovani e ragazzini. Un grande entusiasmo ha accolto la famosa band degli anni 60, nota al grande pubblico per brani come Pugni Chiusi. Sul palco erano presenti alcuni componenti storici del complesso, come Gianni Dell'aglio, Natale Massara e Giorgio Benacchio. Il grande assente era Demetrio Stratos, morto prematuramente nel 1979. Come hanno confermato anche le parole di Gianni Dell'aglio, l'esibizione di Catanzaro ha rappresentato una grande festa, fatta di musica di gran qualità e tanto divertimento.

I RIBELLI E IL SODALIZIO CON ADRIANO CELENTANO

Il gruppo dei Ribelli nasce, negli anni ‘60, come gruppo musicale di supporto ad Adriano Celentano, della formazione, che cambio spesso membri, fece parte anche nel 1959 anche Enzo Jannacci come tastierista. Dagli anni ‘70 in poi, il complesso ha poi proseguito la propria musicale in maniera autonoma, distaccandosi professionalmente dal cantante molleggiato più famoso d'Italia pur rientrando nell’etichetta del Clan. Il sodalizio artistico tra i Ribelli ed Adriano Celentano nacque esattamente nel 1959. In quell'anno i Rock Boys, il vecchio gruppo d'accompagnamento del cantante, si sciolse. Fu proprio Celentano a fondare il gruppo dei Ribelli, chiamando a rapporto Dell'Aglio, Benacchio, Gino Santercole e Nando De Luca. Già nel 1961, i Ribelli pubblicano il loro primo disco autonomo dal titolo Enrico VIII, che però non riscuote un grande successo e passa quasi inosservato. Il discorso cambia quando la produzione dei dischi dei Ribelli viene affidata alla casa discografica appartenente ad Adriano Celentano. Il loro più grande successo è rappresentato dal brano dal titolo Pugni chiusi. Nel 1970 il gruppo di scioglie, per poi riformarsi per ben due volte, nel 1977 e nel 1986.

