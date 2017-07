IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Nestor minaccia Camila, nuovi problemi per i Santacruz? (Puntata 29 luglio)

Il Segreto

LE BUGIE DI CAMILA

Il Segreto non conosce pausa e tornerà anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà dalla nuova difficile situazione nella quale verrà a trovarsi Camila, in seguito all'arrivo di Nestor a Puente Viejo. Il terribile individuo continuerà ad esigere da lei di sapere dove si trova sua figlia che, stando agli indizi rivelati dai due cubani, gli è stata sottratta proprio dalla moglie di Hernando. Ci vorrà del tempo prima di capire maggiori dettagli su questa vicenda, che proseguirà anche in futuro, ma per il momento la proprietaria di Los Manantiales continuerà a restare ferma nella sua decisione: non rivelerà in nessun modo dove si trovi la bambina! La presenza di Nestor verrà resa nota anche a Hernando ma ovviamente senza la spiegazione delle ragioni che hanno spinto il terribile individuo a presentarsi in Spagna: il padre di Beatriz non sospetterà il passato che lo lega a Camila, né tanto meno la pericolosità di questo misterioso parente della moglie.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 LUGLIO: LA PREOCCUPAZIONE DEI SANTACRUZ

Oggi a Il Segreto la famiglia Santacruz verrà raggiunta da una lettera in arrivo dal carcere: Leoncio chiederà agli uomini di casa di potersi confrontare con loro, intimandogli di essere raggiunto in prigione per un colloquio faccia a faccia. Il fatto desterà, comprensibilmente, la preoccupazione di Severo, Carmelo e Lucas che decideranno di dare seguito a questo invito. Non informeranno però le donne di casa di questa novità, potenzialmente pericolosa, preoccupati della possibile reazione soprattutto di Candela nella fase finale della sua gravidanza. Cosa avrà da dichiarare Leoncio? Informerà di quanto accaduto con Cristobal? E sempre a proposito del terribile figlio di Garrigues, anche Emilia faticherà a sopportare la sua presenza e i suoi ricatti. Avrà quindi uno sfogo con Fe alla quale racconterà la sua preoccupazione ma la locandiera avrà purtroppo una consapevolezza: non potrà fare nulla contro il terribile individuo che, diversamente, farebbe del male a qualche membro della sua famiglia, come già accaduto con Ramiro.

