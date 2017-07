JURASSIC PARK/ Su Italia 1 il film diretto da Steven Spielberg (29 luglio 2017)

Il film in onda su Italia 1

LA REGIA E IL CAST

Jurassic Park è in onda questa sera, sabato 29 luglio 2017, alle ore 21.10 su Italia 1. E’ un film fantastico diretto nel 1993 da Steven Spielberg (E.T. L'extraterrestre, Lo squalo, Schindler's list - La lista di Schindler) ed interpretato da Jeff Goldblum (Indipendence day, La mosca, Grand Budapest Hotel), Sam Neill (Punto di non ritorno, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano) e Laura Dern (Cuore selvaggio, Velluto blu, Wild). Nel cast anche Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, The Avengers, Unbreakable - Il predestinato). Questo è stato il primo blockbuster hollywoodiano a fare un uso massiccio degli effetti speciali in computer grafica.

JURASSIC PARK, LA TRAMA

John Hammond (Richard Attenborough) è un ricchissimo uomo d'affari con la passione per i dinosauri. Grazie alle moderne tecniche di clonazione la sua azienda di bioingegneria, la InGen, è riuscita a ricreare e far vivere dei dinosauri, che vengono tenuti nascosti su un'isola di proprietà del magnate. Il progetto di quest'ultimo è realizzare una sorta di attrazione a metà strada fra il parco tematico e lo zoo. I paleontologi Alan Grant (Sam Neill) ed Ellie Sattler (Laura Dern) vengono invitati sull'isola da Hammond perché vedano i suoi risultati e tranquillizzino i finanziatori. Nel frattempo però Lewis Dodgson (Cameron Thor), proprietario di un'azienda concorrente della InGen, è riuscito ad ottenere degli embrioni di dinosauro da un funzionario corrotto del parco. Mentre un gruppo di ospiti, fra cui i due paleontologi e lo scienziato Ian Malcolm (Jeff Goldblum), stanno facendo un safari nel parco, la corrente viene tolta da tutta la struttura. I dinosauri sono ora liberi dai loro recinti elettrificati e anche le porte sono bloccate. Il gruppo rimane così intrappolato all'interno della struttura, proprio di fronte alla postazione del T-Rex.

