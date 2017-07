LA LACRIMA DEL DIAVOLO/ Su Rai 2 il film diretto da Norma Bailey con Natasha Henstridge (29 luglio 2017)

Il film è in onda su Rai Due

IL CAST DEL FILM

La lacrima del diavolo andrà in onda questa sera, sabato 29 luglio, alle ore 21.05 su Rai 2. E’ un film ascrivibile al genere thriller, prodotto grazie a una collaborazione tra Canada e USA nel 2010. La pellicola che è stata diretta da Norma Bailey si basa su un racconto scritto da Jeffery Deaver, e adattata per gli schermi cinematografici da Ron Hutchinson. Ottimo il cast di attori del film, tra di essi gli interpreti principali sono Natasha Henstridge e Tom Everett Scott, entrambi attori che con la lavorazione del film hanno avuto un grosso successo. Le musiche della pellicola sono state composte da Gary Koftinoff, professionista che si era imposto all’attenzione del pubblico grazie alle musiche di "Spirit Bear". La pellicola non può essere ascritte alle prime televisive essendo stata già programmata diverse volte sui palinsesti televisivi

LA LACRIMA DEL DIAVOLO, LA TRAMA

La trama parte con una strage che avviene in una stazione ferroviaria alle 12.00 in punto, quando infatti scocca l'orario un uomo tira fuori una mitraglietta e uccide diverse persone, lasciandole cadere per terra come segno di riconoscimento dei bossoli dipinti di nero. Immediatamente uno sconosciuto chiama il sindaco del luogo, dove è avvenuta la sparatoria e gli indica il luogo dove recuperare una busta, che contiene delle indicazioni sulla strage. Gli agenti scoprono all’interno della busta una richiesta, il killer vuole infatti 20 milioni di dollari, per non ripetere ogni giorno allo stesso orario una strage simile. Lo sconosciuto che ha effettuato la telefonata viene ritrovato morto, e cosi l’FBI si ritrova in un vicolo cieco. L’unico aiuto che gli agenti hanno è quello di un esperto di calligrafia, Kincaid, che però attraversa un brutto periodo familiare a causa del divorzio, e si convince a collaborare solo quando sente dai telegiornali che nella strage sono feriti diversi bambini. Delle indagini si interessa la detective Lukas, che inizia una collaborazione con Kincaid.

I due si confrontano, e la promiscuità dell’indagine li porta a confidarsi alcune esperienze personali. La ricerca va avanti e porta la polizia in un forno crematorio, che però improvvisamente salta in aria. I detective non riescono a capire ma Kincaid invece si, e a casa ritrova il becchino che aveva incontrato nel forno e lo uccide. Per sua fortuna interviene una squadra SWAT, che ripulisce con l’aiuto di Lukas la casa, il finale è lieto con l’assassino ormai fuori scena, e i due esperti che continuano nelle loro confidenze.

