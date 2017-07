LA SPOSA FANTASMA/ Su Canale 5 la commedia romantica diretta da Jeff Lowell con Eva Longoria (29 luglio 2017)

Il film in onda su Canale 5

IL CAST DELLA COMMEDIA ROMANTICA

Su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio 2017 andrà in scena La sposa fantasma, alle ore 14.10. Pellicola americana del 2008 diretta dal regista Jeff Lowell, è una commedia romantica con un cast ricco di attori particolarmente conosciuti. A partire dalla protagonista, Eva Longoria nella parte di Kate, famosa soprattutto per il suo ruolo nella fortunata serie tv ''Desperate Housewives''. Nel cast sono presenti anche Paul Rudd nel ruolo di Henry, Jason Biggs nel ruolo di Dan (attore a sua volta molto conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella saga cinematografica di ''American Pie''), quindi Lake Bell nella parte di Ashley, Stephen Root nel ruolo dello Scultore del ghiaccio e Lindsay Sloane (tra i protagonisti della serie ''Sabrina, vita da strega'') nella parte di Chloe.

LA SPOSA FANTASMA, LA TRAMA

La sposa fantasma racconta la storia di Kate, una ragazza in procinto di sposarsi col suo fidanzato Henry, che vede però tutti i suoi piani sfumare a causa di un tragico incidente. Colpita da una statua di ghiaccio, Kate muore sul colpo lasciando così Henry solo e disperato. Lo sposo non riesce a riprendersi dalla morte della sua compagna, e sembra incapace di vivere una vita di nuovo serena e normale e così la sorella, Chloe, decide di rivolgersi a una medium in grado di contattare l'aldilà, per capire se in qualche modo sia possibile tornare a mettersi in contatto con Kate o di ricevere un segno di qualunque tipo. La medium, di nome Ashley, si rivela molto in gamba conosce Henry prima per cercare di capire la sua situazione ed avere più particolari da utilizzare per il lavoro, poi i due cominciano a frequentarsi sempre più assiduamente, e sembra che Henry possa essere finalmente pronto a ripartire con la sua vita dopo Kate, vedendo nascere qualcosa di importante al fianco di Ashley. Ma la nuova coppia non ha fatto i conti con Kate, che si ripresenta dall'aldilà come fantasma, decisa a non lasciare libero Henry. Kate appare ad Ashley e le ordina di stare alla larga da quello che era il suo promesso sposo. Sfruttando la sua esperienza da medium, Ashley proverà a tenere sotto controllo l'esuberante spirito di Kate, che solo lei può vedere e sentire. Kate però inizierà ad architettare piani e mille dispetti per mandare a monte la relazione tra Ashley ed Henry: solo alla fine si renderà conto che, se ama veramente quello che doveva essere suo marito, dovrà permettergli di ricostruirsi una vita anche se lei non potrà essere materialmente più al suo fianco. Henry ed Ashley potranno quindi coronare il loro sogno d'amore, con Kate sempre pronta magari a lanciare qualche sguardo dall'alto.

