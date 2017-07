LAURA & PAOLA / Ospiti e anticipazioni della terza puntata replica su Raiuno

Laura e Paola, ultima puntata

TERZA E ULTIMA PUNTATA DEL PROGRAMMA

Terza e ultima puntata per il varietà di Rai 1 firmato Laura Pausini e Paola Cortellesi. Laura&Paola è andato in onda tra il 1° e il 15 aprile 2016 per tre sabati consecutivi. Lo show è articolato in tre intermezzi tematici dove la vita delle due showgirl diventa spettacolo. In ogni puntata si intrecciano storie di vita personale, opportunamente intervallate da performance musicali, monologhi e sketch comici. In ogni puntata, Laura e Paola sono affiancate da grandi volti del cinema, della musica e della televisione, come Andrea Bocelli, Kevin Costner, Luca Zingaretti e Paolo Fox. Il programma ha ottenuto una buona media complessiva nel corso dei tre appuntamenti, attestandosi intorno ai 4,9 milioni di telespettatori per uno share pari al 21,5%. Nel 2016, Laura Pausini è stata premiata in qualità di Personaggio rivelazione dell'anno nell'ambito dell'ultima edizione del prestigioso Premio Regia Televisiva. Riguardo alla loro collaborazione, le due hanno dichiarato di avere in comune molte cose, tra cui l'amore per la professione: "Entrambe amiamo il nostro mestiere, oltre a essere persone estremamente semplici". "Altro punto di incontro, il fatto di essere entrambe madri: "Siamo madri e impegnate, oltre a essere impegnate nell'essere madri". La cosa che hanno preso l'una dall'altra è la positività, per Paola, e la meticolosità, per Laura. "È bellissimo vedere una donna con così tante qualità che però sa essere umile", ammette Laura in un'intervista a Vanity Fair.

OSPITI E ANTICIPAZIONI DELLA REPLICA DI LAURA & PAOLA

Ben nove gli ospiti attesi per il gran finale: Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Arisa, Elio e le Storie Tese, Stefano Accorsi, Giuseppe Fiorello, Franca Leosini, Gabriella Pession e Paolo Fox. A scandire il ritmo, ancora una volta, l'orchestra diretta da Paolo Carta che riproporrà capitoli importanti della musica italiana e internazionale, tra riarrangiamenti, medley e composizioni del tutto inedite. Da ricordare il duetto Ramazzotti-Pausini comprensivo di omaggio a Battisti, come pure il divertente mash-up Trio Lescano-Arisa. Degne di nota anche le gag con Beppe Fiorello, che ha portato in scena una serie di interpretazioni tutte sue di 007 e Mission Impossible. Inaspettatamente divertente l'apparizione di Franca Leosini, che un anno fa, al cospetto della Cortellesi, propose: "Facciamo cambio, tu fai Storie Maledette e io ballo e canto". Sulla scia del monologo-cult della prima puntata, Elio e le Storie Tese replicano con un inedito sul tema del bullismo. Altro momento musicale con Se un uomo ero io, interpretazione parodistica di If I Were A Boy di Beyoncé. Si prosegue con il duetto di Laura e Paola in I Dreamed A Dream, brano tratto dalla colonna sonora de I miserabili.

