MATIA BAZAR/ L'abbandono di Piero Cassano cosa cambia? (Techetechetè)

Matia Bazar protagonisti a Techetechetè

DALLA RUGGIERO ALLA MEZZANOTTE, TANTE STORICHE VOCI FEMMINILI

Nella puntata di sabato 29 luglio 2017 sarà protagonista di Techetechetè su Rai 1 una band che ha fatto la storia della musica italiana, è proprio il caso di dirlo senza timore di essere smentiti. I Matia Bazar hanno vissuto i loro quarant’anni di carriera segnati dal cambio di diverse vocalist, tutte straordinariamente carismatiche. A partire da Antonella Ruggiero, unanimemente riconosciuta come una delle più belle voci della musica italiana di sempre. Poi la fortunata parentesi con Laura Valente, altro grande talento musicale sostituita a sua volta da Silvia Mezzanotte, con la quale i Matia Bazar hanno ottenuto nel 2002 la loro seconda vittoria al Festival di Sanremo con ‘Messaggio d’amore’ (la prima era arrivata nel 1978, con Antonella Ruggiero alla voce, con ‘E dirsi ciao’). In questo 2017 però i Matia Bazar hanno registrato il secondo addio al gruppo, dopo quello del 1981, di Piero Cassano.

MATIA BAZAR A TECHETECHETE'

Un abbandono che potrebbe aver messo un punto importante sulla storia del gruppo, considerando l’importanza che Piero Cassano ha sempre ricoperto come autore delle canzoni dei Matia Bazar. Di recente la band aveva ritrovato la voce di Silvia Mezzanotte che sembrava aver aperto la strada a nuove prospettive. Di sicuro la puntata di Techetechetè di sabato 29 luglio sarà un libro aperto sulla storia, con alcune delle più memorabili interpretazioni dei Matia Bazar che saranno ripercorse, come quella successiva alla vittoria a Sanremo 1978, quando grazie ad una straordinaria performance vocale di Antonella Ruggiero il gruppo portò sul palco dell’Ariston quello che resta probabilmente uno dei suoi cavalli di battaglia di maggior successo, “Vacanze Romane”. Resta un brano nell’immaginario collettivo anche se i Matia Bazar hanno vissuto molte svolte, da quella rock con Laura Valente a quella pop con Silvia Mezzanotte, e saranno tutte ripercorse in una suggestiva puntata di Techetechetè.

