Macaulay Culkin/ L'attore di "Mamma ho perso l'aereo" si è trasformato: ringiovanito e in gran forma

In molti lo ricordano bambino, quando da solo cerca di proteggere la sua casa da due banditi non proprio sveglissimi, oggi però Macaulay Culkin ha trentasei anni e un passato non proprio dei più semplici, anche se oggi sembra essere tornato in ottima forma dopo un periodo davvero difficile. In uno scatto recente l’attore, conosciuto da tutti grazie a Mamma ho perso l’aereo (1990), sembra finalmente aver ritrovato un equilibrio personale che in passato gli è mancato. Lo scaltro Kevin McCallister del grande schermo non ha avuto, nella realtà, vita facile. Dopo essere entrato nel mondo dorato delle celebrità hollywoodiane, Culkin ha visto franare la propria ascesa in età adolescenziale. La dipendenza dal'eroina, qualche guaio con la giustizia e un clima famigliare difficile, dovuto al conflitto tra i genitori in tribunale quando ancora era minorenne.

Il motivo principale la gestione del patrimonio del figlio che ammontava a svariati milioni di dollari e a cui i genitori attingevano. Macaulay ha spesso mostrato agli obiettivi dei fotografi segni evidenti di disagio misto a malessere. Le preoccupazioni sulla sua salute oggi paiono dimenticate. La star appare in piena forma e con qualche chilo in più. Culkin, nel 2016 attraverso il The Guardian, dichiarò "Ho smesso di pensare a me stesso in terza persona perché questa cosa mi stava facendo impazzire. Macaulay Culkin è la fuori, e io sono Mac. Voi giocate pure con il primo.” Sembra quindi davvero uscito dal tunnel in cui si era infilato. L'improvvisa popolarità raggiunta in età adolescenziale e una famiglia non proprio equilibrata lo stavano distruggendo. Speriamo che lo stato attuale continui per molto tempo.

