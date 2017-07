Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 29 luglio 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

CHI SALE E CHI SCENDE

E' ora giunto il momento di analizzare chi sale e chi scende nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. La Bilancia ha una piccola rivoluzione personale in atto. Giove protegge, ma è ormai di passaggio. Lo Scorpione deve pensare a una porta che si apre soprattutto se se n'è chiusa una da poco. Giove entrerà nel segno tra poco tempo e porterà la possibilità di cambiare. Chi ha un'amore importante deve convalidarlo. I Pesci vivranno un fine settimana in crescita positiva con picco domenica. Chi ha vicino una bella persona fa progetti. C'è una fase di rilancio che parte quest'estate fino ad un autunno di grande vittoria. Se abbiamo buone stelle non si deve lavorare per forza, qualcuno potrà pensare di stare tranquillo e dedicarsi di più alla famiglia. Ci sono tensioni minori nei prossimi mesi, qualcuno farà una scelta di vita più spirituale. Bisogna scaricare lo stress per dedicarsi a ciò che piace.

NE' CARNE NE' PESCE

Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro è molto forte e quando ha in mente un progetto non rinuncia. Bisogna capire cosa pensa la controparte, chi circonda i nati sotto questo segno. Da stasera bisogna fare attenzione all'aspetto fisico. Per i Gemelli è un sabato di vacanza per molti. Tutti quelli che vogliono dimenticare questo Saturno opposto che ha creato danni e a fine anno se ne andrà saranno pronti a rilassarsi già da oggi. Alcuni Acquario hanno progetti in vista e c'è qualcuno che la condivide con un socio o un amico. L'aspetto economico è un rischio. Venere è favorevole per i nuovi incontri sentimentali, nonostante questo si deve essere sempre molto attenti a non fare il passo più lungo della gamba. A volte infatti la troppa fretta può portare a coltivare dei rapporti che non hanno la possibilità di vivere un futuro importante.

DA IERI A OGGI

E' interessante fare un raffronto tra quanto raccontato ieri e quello che invece si dice oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Rimangono le complicazioni legate all'ansia per quanto riguarda il segno dei Pesci che però nelle prossime ore potrebbe vivere un periodo di svolta positivo, pronto a proiettarsi verso quell'autunno tanto atteso che spesso ha ricordato il noto astrologo segnerà quasi una rinascita. Molti Gemelli finalmente sono riusciti a staccare la spina e prendersi un po' di vacanza mentre ieri si finiva di sistemare una situazione complicata legata a un trasloco. Ora è il momento di godersi un po' di meritato riposo, magari al fianco di chi si vuole bene. L'obbligo è quello di lasciarsi alle spalle un Saturno opposto che ha combinato troppi danni. Il pianeta in opposizione però ha regalato anche cose positive perché ha permesso di tagliare dei rami secchi che fin troppo spesso erano da considerare come dei bastoni tra le ruote.

© Riproduzione Riservata.