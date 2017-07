PAOLO FOX / Il suo oroscopo alla trasmissione, nata sotto il segno dell’Ariete (Laura & Paola)

Paolo Fox da Laura & Paola (lapresse)

OSPITE DALL’AMICA LAURA PAUSINI

Ci sarà anche Paolo Fox tra i protagonisti della serata Laura & Paola in prima serata su Rai 1. Nello show di Laura Pausini e Paola Cortellesi ci sarà spazio anche per quello che viene considerato uno dei guru dell'Oroscopo in Italia, con le sue previsioni che ogni mattina arrivano nella casa di tutti gli italiani. Paolo Fox ha sempre mantenuto un atteggiamento razionale nei confronti della sua arte, l'astrologia, ed è riuscito a crearsi una schiera di pubblico particolarmente affezionato e numeroso. Nel corso dell’ultima puntata dello show, l’astrologo viene “avvistato” da Laura Pausini mentre è seduto in prima fila fra il padre della cantante e la madre di Paola Cortellesi, è l’occasione perfetta per la Pausini, sua grande estimatrice e vecchia conoscenza, di chiedere al celebre astrologo qualche previsione sulla trasmissione, la risposta non delude le aspettative, il programma, nato il primo aprile sotto il segno dell’ariete, segno tenace, godrà di una grande fortuna, merito soprattutto delle due “stelle” dello show.

PAOLO FOX, LA SUA CARRIERA

Paolo Fox è nato a Roma agli inizi degli anni Sessanta e si è occupato sin da giovanissimo di astrologia, con il suo oroscopo che è riuscito a sfondare in diversi programmi televisivi degli anni Novanta, soprattutto grazie al sodalizio con il regista televisivo Michele Guardì e con i suoi programmi, in particolare con Mezzogiorno in famiglia del quale è stato uno dei volti più noti e familiari. Da lì le previsioni di Paolo Fox sono state sempre più seguite tanto che ogni mattina le sue rubriche radiofoniche sull'Oroscopo sono tra le più seguite in tutta Italia, soprattutto in radio ma anche in occasione dei suoi vari passaggi televisivi sui network nazionali, in particolare la Rai Paolo Fox ha sempre mantenuto un profilo ufficiale molto serio e rigoroso, considerando come spesso l'astrologia possa essere sfruttata per mettere in difficoltà le persone con operazioni commerciali poco chiare, come sottolinea spesso Fox, invece, le stelle danno dei suggerimenti non decidono il destino delle persone. L'astrologo ha un solo sito ufficiale dove ha sempre ribadito di non avere profili sui social media, di non effettuare consulenze private a pagamento e di non aver mai autorizzato nessuno a usare il suo nome per rubriche o servizi a pagamento riguardanti l'astrologia e il suo Oroscopo. Grande chiarezza per acquisire una credibilità sempre maggiore agli occhi del pubblico, ottenuta anche grazie alla pubblicazione dei suoi fortunati libri e degli inserti di inizio anno con l'Oroscopo dedicato a ogni segno per l'anno nuovo.

