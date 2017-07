POOH/ Sfondato il muro dei 100 milioni di dischi venduti (Techetechetè)

Stefano D'Orazio e i Pooh protagonisti a Techetechetè

I 50 ANNI DELLA STRAORDINARIA CARRIERA DELLA BAND

In una puntata dedicata alle grandi band della storia della musica italiana, in Techetechetè di sabato 29 luglio 2017 su Rai 1 ci sarà spazio per ripercorrere anche la straordinaria storia dei Pooh. La banda che solo di recente ha dato il suo addio ai palchi di tutta Italia, dopo aver raggiunto i cinquant’anni di carriera riportando nella dimensione live la sua formazione storica, col ritorno di Riccardo Fogli al fianco di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio. Tanti gli straordinari successi per una band che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica all’inizio degli anni Sessanta, quando ancora non avrebbe di certo immaginato di riuscire a sfondare il muro delle cento milioni di copie vendute. Tante svolte artistiche, dall’infatuazione per il prog rock degli anni Settanta fino alla svolta pop e alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1990, quando si imposero cantando ‘Uomini Soli’ nell’unica edizione della storia del Festival svoltasi fuori dal Teatro Ariston.

POOH PROTAGONISTI A TECHETECHETE'

In tempi recenti i Pooh hanno dovuto affrontare sfide difficili, come la morte dell’ex batterista del gruppo, ma che rimase fino alla fine, nel 2013, come paroliere, Valerio Negrini. Il successo dell’ultimo tour del gruppo è stato come detto segnato dal grande ritorno di Riccardo Fogli, che abbandonò il gruppo alla fine degli anni Settanta, in molti affermano ancora per l’influenza della sua compagna dell’epoca, un’altra grande della musica italiana come Patty Pravo. Nonostante le apparizioni a San Siro della band siano state annunciate come le ultime della loro storia, il gruppo si è ritrovato ancora una volta insieme sul palco in questo 2017, con la presenza ai Wind Music Awards che ha confermato come i Pooh siano ancora una delle band più amate in assoluto in Italia. In attesa di sapere se una nuova reunion potrà essere possibile, c’è da seguire una puntata di Techetechetè su Rai 1, sabato 29 luglio, tutta dedicata al mito di Facchinetti e compagni, con spezzoni Rai e apparizioni televisive anche rare per i fans.

